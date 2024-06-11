Украина получит первые 1,5 миллиарда евро от доходов с росактивов в июле - Еврокомиссия

Укринформ

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что первые 1,5 млрд евро доходов от замороженных российских активов будут переведены Украине уже в июле.

Об этом она сказала во вторник в Берлине на конференции по вопросам восстановления Украины, передает "Интерфакс-Украина".

"Почти 1,5 млрд евро непредвиденных доходов будут доступны уже в июле - 10% пойдет на реконструкцию и восстановление, большой процент - на оборону", - сказала фон дер Ляйен.

Президент Еврокомиссии также сообщила, что на этой неделе на саммите Большой семерки "мы будем обсуждать, как Украина еще быстрее сможет получить больше пользы от замороженных российских активов".

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При этом фон дер Ляйен констатировала, что ЕС сделал возможным использовать непредсказуемые доходы от замороженных российских активов "в соответствии с международным законодательством".

Напомним:

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина нуждается от 10 до 30 млрд долларов ежегодных инвестиций в следующие 10 лет.

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