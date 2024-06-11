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Евросоюз предоставляет Украине 1000 генераторов и солнечные панели

Вторник, 11 июня 2024, 13:59 - Виктор Волокита , Европейская правда

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о новой помощи от ЕС, учитывая российские атаки по энергоинфраструктуре Украины.

Об этом она говорила на Конференции по восстановлению Украины в Берлине во вторник, сообщает "Европейская правда".

Фон дер Ляйен отметила, что "вместе мы мобилизуем финансовую силу, чтобы помочь Украине выстоять и восстановиться". 

"Это, конечно, включает также постоянную материальную поддержку, учитывая систематические атаки России на украинскую энергосистему. Сейчас мы собрали около 500 миллионов евро на срочные ремонтные работы", – сказала глава Еврокомиссии.

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"Кроме того, мы предоставляем еще 1000 генераторов для срочного производства электроэнергии. И тысячи солнечных панелей вот-вот прибудут в Украину", – добавила она.

Цель ЕС, по словам главы Еврокомиссии, – помочь децентрализовать энергосистему Украины и таким образом повысить ее устойчивость.

В Берлине фон дер Ляйен также подтвердила, что Украина выполнила все необходимые шаги для начала переговоров о вступлении в ЕС до конца этого месяца.

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Кроме того, она сообщила, что Европейский Союз в июне выделит Украине 1,9 млрд евро поддержки по программе Ukraine Facility.

Президент Владимир Зеленский рассказал в Берлине, что у Украины есть план, как построить до 1 гигаватта мощностей маневровой газовой генерации уже в этом году и еще 4 гигаватта – в течение следующих лет.

Европейская правда

Евросоюз энергетика Украина
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