Больше двух предыдущих: Dragon Capital построит еще один завод минералки

Бенефициар Dragon Capital Томаш Фиала в 2025 году начнет строительство во Львовской области нового завода по производству минеральной воды "Трускавецкая", который будет больше двух предыдущих.

Об этом сообщает издание Forbes Ukraine.

Мощность нового завода составит 1 млн бутылок в сутки, что позволит ТМ "Трускавецкая" приблизиться к мощностям лидера рынка "Моршинской" и опередить "Карпатскую родниковую".

Согласно сообщению, причина строительства нового завода - невозможность увеличить действующие мощности. Производство будет расположено недалеко от Кольцевой дороги Трускавца. Сейчас там находится завод производителя "Аква-Эко", который уже принадлежит Dragon Capital.

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В компании не раскрывают сумму инвестиций, но по данным мэра Трускавца Андрея Кульчинского, они составляют более 35 млн евро. Владелец "Карпатских минеральных вод" Сергей Устенко предполагает, что завод будет стоить меньше - 20 миллионов евро.

С запуском нового завода "Трускавецкая" увеличит производство с 300 000 бутылок в сутки до 1 миллиона. Это означает рост с 12 500 бутылок в час до 41 600, подсчитал Forbes Ukraine.

В то же время 13 производственных линий IDS Group (бренды "Моршинская", "Миргородская", "Аляска" - ЭП) изготавливают 263 000 бутылок в час, говорится в обзоре результатов деятельности группы за 2022-2023 годы.

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Мощность "Карпатских минеральных вод" - 25 000 бутылок в час. Таким образом, после завершения строительства "Трускавецкая" может стать вторым производителем в стране.

В мае 2021 года владелец компании Dragon Capital Томаш Фиала купил 100% корпоративных прав издания "Украинская правда". Редакция подписала с владельцем редакционное соглашение, с содержанием которого можно ознакомиться здесь.

Напомним:

Группа компаний Dragon Capital завершила сделку по приобретению 100% акций группы компаний "Аква-Эко", которая осуществляет добычу, производство и реализацию минеральных природных вод под ТМ "Трускавецкая", у международной группы компаний IDS Borjomi International.

Экономическая правда.