До конца июня Украина получит 1,9 миллиарда евро по плану Ukraine Facility

Украина получит 1,9 миллиарда евро по плану Ukraine Facility до конца июня.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на открытии Ukraine Recovery Conference 2024.

"Сегодня я могу сказать, что мы поставим в Украину дополнительные 1,9 миллиарда евро из Ukraine Facility до конца этого месяца из-за тех реформ и инвестиционных стратегий, которые приняла Украина", - заявила она.

Кроме того, президент Еврокомиссии отметила, что уже было мобилизовано 200 миллионов евро на неотложный ремонт энергосистемы.

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"Далее мы будем вкладывать деньги в генерацию энергии и тысячи солнечных панелей поступят в Украину. Наша цель - децентрализовать производство энергии, что повышает устойчивость украинской энергосети", - добавила она.

Напомним:

В феврале 2024 года Европарламент утвердил регламент программы Ukraine Facility. Согласно утвержденному регламенту, программа поддержки Украины от ЕС объемом 50 млрд евро будет действовать с 2024 до 2027 года.

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В апреле Европейская комиссия поддержала предложенный правительством Украины план реформ Ukraine Plan в рамках механизма Ukraine Facility, который определяет условия получения 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи в течение 2024-2027 годов.

Послы-стран членов ЕС поддержали План для Ukraine Facility, согласившись с положительной оценкой документа, предложенной Еврокомиссией.

Совет Европейского Союза окончательно принял план Украины, необходимый для реализации программы Ukraine Facility объемом 50 млрд евро. В этом году правительство рассчитывает привлечь 16 миллиардов евро.

Первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Юлия Свириденко и Комиссар ЕС по вопросам Европейской политики соседства и переговоров по расширению Оливер Варгеи подписали Рамочное соглашение о финансировании со стороны ЕС в рамках реализации Ukraine Facility.

Экономическая правда