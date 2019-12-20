Украина и РФ подписали протокол о продлении транзита газа через Украину

Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через Украину и урегулировании взаимных требований.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официальное сообщение Газпрома.

Протокол предусматривает договоренность о продолжении транзита газа, а также решение вопроса относительно требований Нафтогаза к Газпрому на 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.

"Российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулирования взаимных требований", - заявили в Газпроме по итогам переговоров в Минске 20 декабря.

Детали протокола пока не сообщаются. Протокол подписали по итогам двухдневных переговоров, которые продолжались в Берлине и Минске с участием министров энергетики Украины и России, а также руководства Газпрома, Нафтогаза и Оператора ГТС Украины.

Напомним:

Официальный Берлин не считает, что удастся избежать санкций США в связи с "Северным потоком-2", и сейчас ведет переговоры с Вашингтоном относительно того, когда и как они будут применены.

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил, что наработанные на газовых переговорах в Берлине принципы требуют согласования на политическом уровне.

19 декабря Украина и Россия достигли принципиального согласия о новом контракте по транзиту российского газа через территорию Украины.

Министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что Украина, РФ и Еврокомиссия разработали протокол, который приближает подписания транзитного контракта.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что несмотря на строительство новых газопроводов, Россия намерена сохранить транзит газа через Украину.

Президент Владимир Зеленский за кулисами Нормандской встречи в Париже сказал журналистам, что Украина подпишет договор с Россией о поставках газа "по лучшим условиям, чем до этого" – на период "где-то посередине" между одним и десятью годами.