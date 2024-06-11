Украинские торговые центры в мае столкнулись с рекордными простоями из-за воздушных тревог

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Май 2024 года для ТЦ стал рекордным месяцем по продолжительности вынужденного простоя в связи с воздушными тревогами, а индекс самочувствия ритейла снизился на 1 пункт.

Об этом сообщает пресс-служба Украинского совета торговых центров.

Отмечается, что индекс самочувствия ритейла (RWBI) в мае 2024 продемонстрировал снижение на 1 пункт и составил 28,7 пунктов. Значение RWBI год назад, в мае 2023 года, составляло 28,6 пунктов, а в мае 2021 года 30.9 пунктов.

При этом среднее время простоя ТЦ в мае из-за воздушных тревог составило 4,5 рабочих дня. И этот показатель является наибольшим с начала большой войны.

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По словам Украинского совета торговых центров рост простоя произошло на фоне наступления российских войск в Харьковской области, существенного увеличения количества тревог по сравнению с прошлым месяцем и новых ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

Индекс самочувствия ритейла разработан в 2020 году позволяет в динамике отслеживать уровень самочувствия отрасли, принимая во внимание такие показатели, как посещаемость торговых центров, вакантность площадей в ТЦ и уровень ставок аренды. В пилотном режиме RWBI отслеживается с августа 2021 г.

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