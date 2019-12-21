У Нафтогазі назвали новий дедлайн підписання газових угод

Нова угода, за європейськими правилами, про продовження транзиту російського газу через територію України має бути укладена до 29 грудня.

Про це заявив, виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко під час брифінгу для преси.



"Мова йде про нові угоди за європейськими принципами, а не про продовження поточного транзитного контракту, який зараз є", - підкреслює Вітренко

Вітренко також поскаржився, що спить останніми днями по 2-3 години, але пообіцяв, що Нафтогаз зробить все, аби до 29 грудня угоди були підписані.

"До цього теж були моменти, що ніхто не вірив що ми це зробимо. Але українська сторона встигла завершити всі необхідні заходи, наприклад, щоб був сертифікований Оператор ГТС у відповідності до всіх європейських правил", - підкреслив топ-менеджер Нафтогазу.

За словами Вітренка, сторони мають за тиждень встигнути укласти всі угоди, враховуючи, що на цей період припадають свята.

"Завдання яке перед нами стоїть, до 29 грудня, фактично за тиждень встигнути все зробити, також враховуючи що є різдвяні свята.

У процесі задіяні міжнародні юристи з обох сторін, які святкуватимуть католицьке різдво, це складно але ми будемо наполегливо працювати", - резюмував виконавчий директор НАК.



"Складно, але приємно", - додав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

Нагадуємо:

Нова газова угода буде укладена на 5 років з правом пролонгації на таких самих умовах ще на 10 років, Росія також має виплатити Україні всі 3 мільярди доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу.

Також міністр енергетики та захисту довкілля Оржель заявив, що "Нафтогаз" відкличе позов проти російського "Газпрому" на 12,25 мільярдів доларів.

21 грудня, гендиректор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон, повідомив , що після тристоронніх перемовин України, ЄС та РФ у Мінську, почалися двосторонні перемовини між "Оператором ГТС України" та "Газпромом" у Відні.

У офісі президента заявили, що на переговорах про транзит газу, які пройшли у Мінську, Росія погодилася виплатити України 3 мільярди доларів боргу за рішеннями Стокгольмського арбітражу.

Представники Європейської комісії, України та Російської Федерації 20 грудня досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу через територію України для європейських споживачів і врегулювання взаємних претензій.

За підсумками переговорів у Мінську Росія та Україна підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через Україну й врегулювання взаємних вимог.

За словами віце-прем'єра РФ Дмитра Козака, новий контракт на транзит російського газу через газотранспортну систему України укладуть терміном на 5 років.

19 грудня Україна та Росія досягли принципової згоди про новий контракт щодо транзиту російського газу через територію України.

Пізніше виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко повідомив, що напрацьовані на газових переговорах у Берліні принципи потребують узгодження на політичному рівні.

Міністр енергетики України Олексій Оржель заявив, що Україна, РФ та Єврокомісія напрацювали протокол, який наближає підписання транзитного контракту.

Також 19 грудня, до початку газових перемовин, президент РФ Володимир Путін заявив, що незважаючи на будівництво нових газопроводів, Росія має намір зберегти транзит газу через Україну.

Економічна правда