Раздел "Укрнафты": собрание акционеров началось

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Собрание акционеров, которое было запланировано на 17 февраля, началось - для участия в нем зарегистрировалось 97,82% общего количества акционеров компании.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Ранее собрание 30 ноября и 23 декабря 2021 года не собирало кворум.

Повестка дня предусматривает начало процесса разделения активов "Укрнафты" с НАК "Нафтогаз Украины".

Так, часть имущества "Укрнафты" планируют передать в уставный капитал новосозданной компании "Нафта-Актив", единственным акционером которой будет сама "Укрнафта".

Затем кипрские компании, связанные с Коломойским, Палицей и Боголюбовым, выкупят доли "Нафта-Актив".

34% уйдет Littop Enterprises Limited, еще 34% – Bridgemont Ventures Limited и 32% – Bordo Management Limited.

В то же время, "Укрнафта" в течение года выкупит свои акции у миноритарных акционеров и аннулирует их.

Также акционерам "Укрнафты" в рамках процесса разделения активов предлагают урегулировать спор с "Нафтогазом" по добытому компанией газа в 2007-2013 годах заключением мирового соглашения в рамках судебного дела №910/3660/18.

Акционерам по предложению "Нафтогаза" также предлагают переизбрать наблюдательный совет и внести изменения в устав компании.

Напоминаем:

ПАО "Укрнафта" объявило о проведении внеочередного собрания акционеров компании 17 февраля 2022 года.

Заседание акционеров Укрнафты 23 декабря не состоялось – на нем могли рассмотреть вопрос разделения активов.

Это не первый раз, когда собрание не проходит. Из-за отсутствия кворума при отсутствии "Нафтогаза" и "Привата" собрание было отменено 30 ноября.

Президент Владимир Зеленский заявил, что решение о разделе Укрнафты не принято, однако без этого есть вероятность проигрыша "Нафтогазу" по делу против "Укрнафты" по взысканию 9 млрд кубов газа.

Издание "Зеркало недели" сообщило, что правительство планирует до конца года разделить компанию "Укрнафта" на "газовую" и "нефтяную" части.

По такому плану "Нафтогазу" отойдут три четверти добычи газа и до 40% нефти. Но, отмечает издание, в таком случае перерабатывать нефть НАК будет нигде, кроме как на Кременчугском НПЗ Коломойского.

В начале 2021 года "Нафтогаз Украины" начал переговоры с миноритарными акционерами ПАО "Укрнефть" по разделу активов компании. Без разделения, в частности, "Нафтогаз" не сможет выйти на IPO.