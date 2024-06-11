Средняя сумма одной операции в торговых сетях среди украинцев сократилась за год

За 1 квартал 2024 года средняя сумма одной операции в торговых сетях среди украинцев составила 327 гривен, когда в прошлом году этот показатель составлял 344 гривны.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Так, средняя сумма одной операции по переводу с карты на карту составляла 1 931 грн (2 133 грн год назад за аналогичный период). Впрочем вырос чек оплаты товаров и услуг в сети Интернет - 541 грн (460 грн).

Регулятор отмечает, что количество операций (безналичных и по получению наличных) с использованием платежных карт в Украине и за ее пределами в I квартале 2024 года составило 1 950,9 млн шт., а их сумма - 1 489,7 млрд грн.

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Из них безналичными были 1 837,6 млн операций на общую сумму 960,9 млрд грн. Так, 94 из 100 операций с платежными картами - безналичные.

Больше всего операций с использованием карт по сумме и по количеству приходилось на расчеты в торговой сети (45,1% и 72% соответственно). Там было осуществлено 1 323,4 млн операций на сумму 433,2 млрд грн.

Переводы с карты на карту в I квартале 2024 года составили треть по сумме (32,9%) и почти десятую часть по количеству (8,9%). Оплата товаров и услуг в интернете - 14,6% по сумме и 14,1% по количеству.

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Напомним:

Чистый спрос клиентов на иностранную валюту по безналичным операциям в мае увеличился на 41% в связи с увеличением бюджетных расходов, что связано с поступлениями международной помощи в марте-апреле.

Ограничение переводов с карты на карту до 30 транзакций в месяц не повлияют на 99% граждан и принесут бюджету дополнительные средства. В случае с волонтерами могут быть определены индивидуальные лимиты.

Национальный банк Украины (НБУ) готовит проект решения по ограничению карточных переводов и введению предельных лимитов перевода денег с карты на карту между физическими лицами.

Окончательно масштабы проблемы использования "дропов" оценить пока сложно из-за имитации обычного поведения физического лица, в то же время, в дальнейшем они будут сталкиваться с ограничением доступа к банковским услугам.

Экономическая правда.