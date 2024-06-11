Украина с партнерами запустила инициативу для переквалификации на 700 миллионов евро
Правительства почти 50 стран создали инициативу Skills Alliance, чтобы предоставить возможность переквалификации или квалификации более 180 000 человек на сумму 700 млн евро.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Отмечается, что правительства Украины и почти 50 стран вместе с донорами, международными партнерами и представителями бизнеса создали Skills Alliance. Цель инициативы - предоставить возможность переквалификации или квалификации более 180 000 человек в течение следующих трех лет, за это время на нужды образования планируют выделить 700 млн евро.
В министерстве уточняют, что сейчас на рынке труда в Украине наблюдается структурная безработица. Она особенно ощутима в секторах, которые необходимы для восстановления, таких как строительство, транспорт, ИТ, инженерия и здравоохранение. Для решения этих проблем и был создан этот Альянс.
Помощь в первую очередь будет направлена на обучение молодежи, внутренне перемещенных лиц и женщин внутри страны. Но доступ к ней впоследствии будут иметь и украинцы, проживающие за рубежом.
Skills Alliance реализуется в рамках Ukraine Facility, который включает реформы, направленные на улучшение профессионально-технического образования, обучения и доступа к программам быстрого повышения квалификации.
Сообщается, что инициатива будет способствовать интеграции Украины в ЕС путем улучшения взаимного признания дипломов, полученных за рубежом, и путем приведения стандартов в соответствие с требованиями ЕС.
Напомним:
Украина получит 1,9 миллиарда евро по плану Ukraine Facility до конца июня.
В рамках программы Ukraine Facility в 2024 году предусмотрено от 1 млрд до 1,5 млрд евро на поддержку бизнеса. 70% - для малых и средних предприятий.