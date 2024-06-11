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Украина с партнерами запустила инициативу для переквалификации на 700 миллионов евро

Вторник, 11 июня 2024, 15:05 - Экономическая правда

Правительства почти 50 стран создали инициативу Skills Alliance, чтобы предоставить возможность переквалификации или квалификации более 180 000 человек на сумму 700 млн евро.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что правительства Украины и почти 50 стран вместе с донорами, международными партнерами и представителями бизнеса создали Skills Alliance. Цель инициативы - предоставить возможность переквалификации или квалификации более 180 000 человек в течение следующих трех лет, за это время на нужды образования планируют выделить 700 млн евро.

В министерстве уточняют, что сейчас на рынке труда в Украине наблюдается структурная безработица. Она особенно ощутима в секторах, которые необходимы для восстановления, таких как строительство, транспорт, ИТ, инженерия и здравоохранение. Для решения этих проблем и был создан этот Альянс. 

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Помощь в первую очередь будет направлена на обучение молодежи, внутренне перемещенных лиц и женщин внутри страны. Но доступ к ней впоследствии будут иметь и украинцы, проживающие за рубежом. 

Skills Alliance реализуется в рамках Ukraine Facility, который включает реформы, направленные на улучшение профессионально-технического образования, обучения и доступа к программам быстрого повышения квалификации. 

Сообщается, что инициатива будет способствовать интеграции Украины в ЕС путем улучшения взаимного признания дипломов, полученных за рубежом, и путем приведения стандартов в соответствие с требованиями ЕС.

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Напомним:

Украина получит 1,9 миллиарда евро по плану Ukraine Facility до конца июня.

В рамках программы Ukraine Facility в 2024 году предусмотрено от 1 млрд до 1,5 млрд евро на поддержку бизнеса. 70% - для малых и средних предприятий.

образование ЕС финансирование
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