Все разделы
Укр / Рус

Приглашаем на первый за время большой войны Банковский форум

Билеты

Украина получила разрешение экспортировать яичные продукты в Канаду

Вторник, 11 июня 2024, 15:36 - Экономическая правда

Украинские производители яичных продуктов отныне смогут экспортировать продукцию в Канаду, ведь нужный для этого сертификат уже согласован обеими сторонами.

Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, открытие новых возможностей для украинской продукции в мире стало возможным благодаря системной работе Министерства иностранных дел Украины совместно с Госпродпотребслужбой. 

"Мы понимаем, насколько важно поддерживать украинских экспортеров, особенно во времена войны", — добавил Кулеба. 

Реклама:

Председатель Госпродпотребслужбы Сергей Ткачук отметил, что новый рынок - это экономическая стабильность для украинского производителя, а также сохранение рабочих мест и усиление конкурентоспособности Украины на мировой торговой арене. 

А также Ткачук заверил, что вместе с украинскими дипломатами продолжает работу в этом направлении.

В сообщении отмечают, что экспорт яичных продуктов в Канаду возможен только в случае сотрудничества с лицензированными импортерами в Канаде.

Реклама:

Согласно данным таможенной статистики, в 2023 году Украина экспортировала 46 тыс тонн яиц оценкой в 58 млн долларов.

Напомним:

В мае 2024 года физические объемы экспорта товаров составили 12,2 млн тонн, стоимостью - 3,3 млрд долларов. Это второй крупнейший показатель за весь период большой войны.

Пищевой и агротехнический холдинг МХП, крупнейший в Украине производитель курятины, в первом квартале 2024 года получил $16 млн чистой прибыли, что более чем в три раза уступает результату первого квартала 2023 года ($49 млн).

Вице-премьер-министр Канады Христя Фриланд объявила о продлении еще на год, то есть до 9 июня 2024 года, режима беспошлинного импорта товаров из Украины, призванного поддержать ее эконом

экспорт Канада торговля агросектор
Реклама:
Материалы по теме
Несмотря на предыдущую угрозу, "Шегини-Медика" на границе с Польшей пока – без блокады 9 июня 2024, 13:00
Поляки могут заблокировать пункт "Шегини - Медика" до октября - ГПСУ 8 июня 2024, 13:12
Украина в мае достигла второго самого высокого уровня экспорта товаров с начала большой войны 7 июня 2024, 18:18
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте