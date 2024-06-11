Украина получила разрешение экспортировать яичные продукты в Канаду

Украинские производители яичных продуктов отныне смогут экспортировать продукцию в Канаду, ведь нужный для этого сертификат уже согласован обеими сторонами.

Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, открытие новых возможностей для украинской продукции в мире стало возможным благодаря системной работе Министерства иностранных дел Украины совместно с Госпродпотребслужбой.

"Мы понимаем, насколько важно поддерживать украинских экспортеров, особенно во времена войны", — добавил Кулеба.

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Председатель Госпродпотребслужбы Сергей Ткачук отметил, что новый рынок - это экономическая стабильность для украинского производителя, а также сохранение рабочих мест и усиление конкурентоспособности Украины на мировой торговой арене.

А также Ткачук заверил, что вместе с украинскими дипломатами продолжает работу в этом направлении.

В сообщении отмечают, что экспорт яичных продуктов в Канаду возможен только в случае сотрудничества с лицензированными импортерами в Канаде.

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Согласно данным таможенной статистики, в 2023 году Украина экспортировала 46 тыс тонн яиц оценкой в 58 млн долларов.

Напомним:

В мае 2024 года физические объемы экспорта товаров составили 12,2 млн тонн, стоимостью - 3,3 млрд долларов. Это второй крупнейший показатель за весь период большой войны.

Пищевой и агротехнический холдинг МХП, крупнейший в Украине производитель курятины, в первом квартале 2024 года получил $16 млн чистой прибыли, что более чем в три раза уступает результату первого квартала 2023 года ($49 млн).

Вице-премьер-министр Канады Христя Фриланд объявила о продлении еще на год, то есть до 9 июня 2024 года, режима беспошлинного импорта товаров из Украины, призванного поддержать ее эконом