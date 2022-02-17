"Укрнафта" снова не запустила процесс разделения с Коломойским

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На собрании акционеров Укрнафты вопрос раздела активов снова не рассматривался.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на одного из участников собрания.

Акционеры не приняли никаких решений по распределению активов и спорного газа. Из важных пунктов повестки дня акционеры одобрили решение обновить наблюдательный совет, добавил собеседник издания.

Ранее сообщалось, что собрание акционеров, которое было запланировано на 17 февраля, началось - для участия в нем зарегистрировалось 97,82% общего количества акционеров компании. До этого собрание дважды не состоялось из-за отсутствия кворума.

Повестка дня заседания в четверг предусматривала начало процесса разделения активов "Укрнафты" с НАК "Нафтогаз Украины".

Часть имущества "Укрнафты" планируют передать в уставный капитал новосозданной компании "Нафто-Актив", единственным акционером которой будет сама "Укрнафта". Впоследствии кипрские компании, связанные с Коломойским, Палкой и Боголюбовым, выкупят доли "Нафто-Актив".

Так, 34% уйдет Littop Enterprises Limited, еще 34% – Bridgemont Ventures Limited и 32% – Bordo Management Limited. В то же время, "Укрнафта" в течение года выкупит свои акции у миноритарных акционеров и аннулирует их.

Также акционерам "Укрнафты" в рамках процесса разделения активов предлагают урегулировать спор с "Нафтогазом" по добытому компанией газа в 2007-2013 годах заключением мирового соглашения.

Напоминаем:

Президент Владимир Зеленский заявил, что решение о разделе Укрнафты не принято, однако без этого есть вероятность проигрыша "Нафтогазу" по делу против "Укрнафты" по взысканию 9 млрд кубов газа.

Издание "Зеркало недели" сообщило, что правительство планирует до конца года разделить компанию "Укрнафта" на "газовую" и "нефтяную" части.

По такому плану "Нафтогазу" отойдут три четверти добычи газа и до 40% нефти. Но, отмечает издание, в таком случае перерабатывать нефть НАК будет нигде, кроме как на Кременчугском НПЗ Коломойского.

В начале 2021 года "Нафтогаз Украины" начал переговоры с миноритарными акционерами ПАО "Укрнефть" по разделу активов компании. Без разделения, в частности, "Нафтогаз" не сможет выйти на IPO.

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций.