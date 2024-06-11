Заработал сайт поиска вакансий в армии

У украинцев появилась возможность самостоятельно выбрать должность для службы в армии, поскольку заработал сайт с вакансиями в армии "Будь собой".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

"Забудьте о страхах и сомнениях - пришло время выбрать свой путь. Выбирайте свою профессию в Силах обороны Украины на army.gov.ua и станьте частью сильной и современной армии Украины", - говорится в сообщении министерства в Telegram.

Напомним:

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Согласно информации Work.ua, в мае самые высокие средние зарплаты (кроме руководящих должностей и сферы IT) рынок труда предлагал специалистам в Силах обороны Украины - в среднем 70 000 грн.

Экономическая правда