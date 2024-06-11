G7 создаст фонд помощи Украине из доходов от замороженных российских активов

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Страны "Группы семи" создадут фонд для поддержки Украины, используя доходы от замороженных российских активов.

Об этом сообщает издание Nikkei.

Фонд будет создан под эгидой международной организации, например, Всемирного банка. США, Великобритания, Япония и другие страны будут делать взносы в виде кредитов. Прибыль от инвестирования замороженных активов будет использоваться для погашения этих кредитов.

Фонд будет оказывать помощь Украине в виде пожертвований, поэтому страна не будет обязана возвращать деньги.

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Справка. Общая сумма российских активов, замороженных Западом, составляет 300 миллиардов долларов. Две трети замороженных активов находятся на территории ЕС, причем большая их часть принадлежит бельгийскому клиринговому центру Euroclear.

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Напомним:

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что первые 1,5 млрд евро доходов от замороженных российских активов будут переведены Украине уже в июле.

Украина пытается получить информацию о счетах в бельгийском банке, на которых лежат деньги Центробанка РФ, чтобы в дальнейшем добиться конфискации этих средств в свою пользу. Речь идет о сумме в 190 млрд евро.

США готовы предоставить Украине кредит в размере $50 млрд, который будет погашаться доходами от замороженных российских активов, если ЕС сможет продлить санкции против Москвы на неопределенный срок.

Экономическая правда.