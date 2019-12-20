В "Нафтогазе" отреагировали на договоренности по транзиту газа

укринформ

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил, что наработанные на газовых переговорах в Берлине принципы требуют согласования на политическом уровне.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Закончили очередной раунд переговоров в двустороннем (с РФ) и трехстороннем (с ЕС) формате о продлении транзита газа в соответствии с европейскими правилами. Наработаны основные принципы соглашений, которые требуют дополнительного согласования на политическом уровне", – написал Витренко.

По его словам, после этого вопрос будет заключаться в имплементации этих соглашений на различных уровнях.

"Нафтогаз занимает максимально конструктивную позицию на этих переговорах - Украина еще раз подтверждает свою надежность в качестве транзитера газа в Европу", – подчеркнул исполнительный директор Нафтогаза.

Напоминаем:

19 декабря Украина и Россия достигли принципиального согласия о новом контракте по транзиту российского газа через территорию Украины.

Министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что Украина, РФ и Еврокомиссия разработали протокол, который приближает подписания транзитного контракта.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что несмотря на строительство новых газопроводов, Россия намерена сохранить транзит газа через Украину.

Президент Владимир Зеленский за кулисами Нормандской встречи в Париже сказал журналистам, что Украина подпишет договор с Россией о поставках газа "по лучшим условиям, чем до этого" – на период "где-то посередине" между одним и десятью годами.

Экономическая правда