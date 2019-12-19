Украина и Россия достигли принципиального согласия о транзите газа

Украина и Россия достигли принципиального согласия о новом контракте по транзиту российского газа через территорию Украины.

Об этом заявил представитель Еврокомиссии на переговорах Марош Шефчович во время брифинга по итогам переговоров.

"Мы достигли соглашения в принципе", - сказал он журналистам в Берлине по итогам многочасовых переговоров.

По его словам, это "положительные новости для Европы, Украины и России". Он отметил, что "достигнуты принципиальные договоренности завтра обсудят в столицах".

В то же время министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что Украина, РФ и Еврокомиссия разработали протокол, который приближает подписания транзитного контракта.

"Мы хорошо поработали, хорошо отработали протокол, который приближает нас к решению", - сказал он.

По его словам, наработки должны быть согласованы политическим руководством в Киеве и Москве.

"В ближайшее время, я уверен, мы достигнем положительных результатов для всех сторон", - добавил Оржель.

"Мы сегодня действительно очень хорошо поработали, подготовили проект протокола, детальный протокол, который в высокой степени готовности, который сейчас требует согласования и надеюсь, что в ближайшее время мы выйдем на окончательные договоренности", - в свою очередь заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Напомним:

Президент РФ Владимир Путин заявил, что несмотря на строительство новых газопроводов, Россия намерена сохранить транзит газа через Украину.

17 декабря председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что если газовый транзит не подпишут сейчас, то стороны вернутся к нему в апреле-мае.

4 декабря президент России Владимир Путин назвал условия украинской стороны по транзиту газа "экономически неприемлемыми".

18 ноября, "Газпром" направил "Нафтогазу" предложение о продлении на год действующего контракта или заключения нового договора о транзите газа.

25 ноября Нафтогаз ответил, что стороны и в дальнейшем будут обсуждать продолжение транзита по европейским правилам в трехстороннем формате, и заявил о готовности рассмотреть предложение по выплатам Газпромом долгов не денежными средствами, а поставками газа.

"Газпром" считает, что необходимыми условиями продления действующего контракта или заключения нового договора являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

В НАК Нафтогаз считают, что скорее всего Газпром не подпишет контракт о новом транзите газа, но Украина и европейские партнеры готовы к этому и накопили достаточно запасов газа в хранилищах.

Экономическая правда