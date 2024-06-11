Сложные работы завершены: Движение по "синей" ветке метро Киева обещают запустить в начале осени
На строительной площадке между станциями метро "Демеевская" - "Лыбедская" работы продолжаются круглосуточно, чтобы возобновить движение поездов по "синей" линии метро в начале осени 2024 года.
Об этом 11 июня в комментарии Суспільному рассказал и.о. начальника метрополитена Виктор Выговский.
"Мы сейчас фактически дошли до финальной стадии работ в котловане, демонтирована верхняя часть тоннеля и взялись за демонтаж последних элементов сооружения тоннеля", - рассказал Виктор Выговский.
По его словам, в дальнейшем специалисты возьмутся за монтаж нового монолитного тоннеля.
"Непосредственно еще выполняются работы внутри тоннеля и на прилегающих участках. Это 27 метров с одной стороны и 25 - с другой. Там уже выполнены работы, касающиеся скажем так "лечения" тоннеля и сейчас продолжается работа для усиления тоннеля по периметру", - сказал глава столичной подземки.
Ремонтные работы продлятся до конца лета, потом еще нужно провести тестовые пуски движения поездов и после этого - уже восстановление движения поездов.
"Для себя мы смотрим по интенсивности выполнения, по работам, которые мы выполняем, что запустить движение поездов удастся в начале осени", - прогнозирует чиновник.
Выговский утверждает, что сейчас все сложные работы фактически завершили.
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Теремки и Голосеев без метро. Что случилось с "синей" веткой метрополитена
Напомним:
Между станциями киевского метрополитена "Демеевская" и "Лыбедская" начали демонтировать железобетонные конструкции вдоль тоннеля.
Начальник коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский 15 марта после расследования журналистов написал заявление на увольнение.
Киевская городская государственная администрация заложила 400 миллионов гривен в бюджете города на ремонт участка тоннеля метрополитена между станциями "Лыбедская" и "Демеевская".
Работы по реконструкции тоннеля киевского метро между станциями синей ветки "Лыбедская" и "Демеевская" выполнены на 40%.
Ранее сообщалось, что ремонтные работы на закрытом участке синей ветки метро между станциями "Лыбедская" и "Демеевская" идут по графику. Движение поездов на шести станциях должны восстановить уже летом.
В Киеве с 8 декабря из-за ремонта тоннеля на синей ветке метрополитена между станциями "Лыбедская" и "Теремки" организовали движение наземного транспорта, который будет дублировать маршруты закрытых станций метро.
В декабре в КГГА заявляли, что завершить восстановительные работы и восстановить движение между "Лыбедской" и "Демеевской" планируется в течение шести месяцев.
Экономическая правда.