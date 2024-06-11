Зеленский: Украина намерена построить до 1 ГВт маневренной генерации в 2024 году

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина с помощью партнеров намерена построить в 2024 году до 1 гигаватта газовой маневренной генерации и еще 4 гигаватта в ближайшие годы.

Об этом он заявил на открытии Ukraine Recovery Conference 2024.

По его словам, одним из элементов для нормального функционирования энергетики Украины является высокая, эффективная, децентрализованная маневренная газовая генерация, которая способна решить вопрос дефицита энергии уже сегодня, а завтра будет переведена на воду и сбалансирует новую "зеленую" энергию.

"В этой области европейские и, в частности, немецкие компании являются технологическими лидерами. Прямо в этой области у нас есть четкий план, как построить до 1 гигаватта мощности уже в этом году. Сегодня и еще 4 гигаватта в ближайшие годы", - заявил он.

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Напомним:

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С начала полномасштабного вторжения Россия уничтожила более половины производства электроэнергии, генерация Украины упала с 55 до 20 ГВт.

Ранее сообщалось, Россия уже уничтожила 9,2 ГВт украинской генерации.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что последствия российских атак на энергетику страны долгосрочные, и поэтому экономия будет частью повседневной жизни в последующие годы.

Экономическая правда.