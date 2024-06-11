"Укрнафта" выплатила 3,5 млрд дивидендов

ПАО "Укрнафта" выплатила НАК "Нафтогаз Украины" 3,5 млрд грн дивидендов.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрнафты"

"Таким образом, предприятие полностью выплатило дивиденды по результатам деятельности в 2023 году", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что около 8 миллиардов гривен сейчас перечислено на счета и депозитарии государственным акционерам компании - Министерству обороны Украины и НАК "Нафтогаз Украины".

Реклама:

В пресс-службе напомнили, что за 2023 год "Укрнафта" также уплатила 25,7 млрд грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней.

Напомним:

Как сообщалось в начале года, ПАО "Укрнафта" уплатило в государственный бюджет первую часть дивидендов - 3,9 млрд грн.

Реклама:

Как рассказал директор компании Сергей Корецкий, это первая часть - всего будет уплачено более 8 млрд грн в соответствии с графиком. "Это вдвое больше, чем суммарно за 10 предыдущих лет", - сообщал Корецкий.

Экономическая правда