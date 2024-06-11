БРСЕ предоставит Украине 100 млн евро на компенсации за уничтоженное российскими агрессорами жилье

Банк развития Совета Европы предоставит Украине заем в 100 млн евро в рамках проекта "НОМЕ. Компенсация за уничтоженное жилье".

Об этом сообщает Министерство финансов со ссылкой на соглашение, подписанное министром финансов Украины Сергеем Марченко и руководителем БРСЕ Банка Карлом Монтичелли на полях Международной конференции по вопросам восстановления Украины (URC2024).

В сообщении говорится, что проект HOME будет реализовываться по всей подконтрольной территории Украины.

"Привлеченные средства будут направлены на поддержку механизма прямой помощи (жилищных сертификатов), благодаря которому конечные бенефициары, в том числе участники боевых действий, инвалиды и многодетные семьи, получат компенсацию за уничтоженное в результате боевых действий и террористических атак РФ жилье в виде сертификатов на приобретение жилья", - говорится в сообщении.

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"Полномасштабная война России нанесла жилищному сектору Украины ущерб на более 50 млрд долларов США. Проект HOME поможет пострадавшим гражданам как можно быстрее вернуться к комфортной жизни", - отметил Сергей Марченко.

"Это только начало. Как ведущий социальный банк Европы, БРРЕ намерен поддерживать долгосрочное социальное развитие и социальную целостность Украины, а также ее восстановление и реконструкцию", - заявил руководитель БРСЕ Карло Монтичелли.

В пресс-службе Министерства также добавили, что проект внедряется в рамках услуги "єВідновлення".

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"Граждане могут формировать запросы и в результате получать сертификаты на компенсацию за поврежденное имущество. Процесс проверки заявлений, а также отбора запросов осуществляет специальная Государственная комиссия по компенсации. Отследить ход рассмотрения дела можно будет в мобильном приложении Дія", - напомнили в министерстве.

Напомним:

11 июня в Берлине началась конференция по вопросам восстановления Украины (URC2024).

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что первые 1,5 млрд евро доходов от замороженных российских активов будут переведены Украине уже в июле.

Экономическая правда