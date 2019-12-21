Переговоры по газу продолжаются в Вене — Макогон
После трехсторонних переговоров Украины, ЕС и РФ в Минске начались двусторонние переговоры между "Оператором ГТС Украины" и "Газпромом" в Вене.
Об этом сообщил гендиректор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон, на своей странице в Facebook.
"После изнурительных переговоров в Берлине и Минске направляемся в Вену продолжать двусторонние переговоры в формате "Оператор ГТС Украины - Газпром" по реализации достигнутых вчера договоренностей.
Мои поздравления украинской делегации, особенно Алексею Оржель и Юрия Витренко.
Детали позже...", - написал он.
Напомним:
В Офисе президента заявили, что переговорах о транзите газа, которые прошли в Минске, Россия согласилась выплатить Украине 3 миллиарада долларов долга по решению Стокгольмского арбитража.
Представители Европейской комиссии, Украины и Российской Федерации 20 декабря достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулирования взаимных претензий.
По итогам переговоров в Минске Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через Украину и урегулировании взаимных требований.
По словам вице-премьера РФ Дмитрия Козака, новый контракт на транзит российского газа через газотранспортную систему Украины заключат сроком на 5 лет.
19 декабря Украина и Россия достигли принципиального согласия о новом контракте по транзиту российского газа через территорию Украины.
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил, что наработанные на газовых переговорах в Берлине принципы требуют согласования на политическом уровне.
Министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что Украина, РФ и Еврокомиссия разработали протокол, который приближает подписания транзитного контракта.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что несмотря на строительство новых газопроводов, Россия намерена сохранить транзит газа через Украину.
Экономическая правда
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