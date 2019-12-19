Путин о возможности газовой войны: Я думаю, что договоримся
Президент РФ Владимир Путин заявил, что несмотря на строительство новых газопроводов, Россия намерена сохранить транзит газа через Украину.
Источник: Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Детали: Отвечая на вопрос украинского журналиста Романа Цимбалюка по вопросу транзита газа и возможности "газовой войны", Путин заверил, что РФ хочет решить эту проблему. Россия будет исходить из решения Стокгольмского арбитража, которое в то же время Путин считает не юридическим (правовым), а политическим.
Прямая речь: "Одно из обоснований решения: "в связи с тяжелым экономическим положением на Украине". Чушь какая-то. Но решение есть. Мы будем из этого исходить. Будем искать приемлемого для всех решения. В том числе и для Украины. Сохраняя, как я уже многократно говорил, несмотря на строительство новых структурных объектов таких как Северные и Турецкий потоки. Будем сохранять транзит через Украину. Вопрос в объемах этого транзита и сроках заключения контракта.
Детали: В то же время Путин настаивает, что РФ решать вопрос оплаты задолженности Украине по газу за счет украинских ценных бумаг (так называемый "долг Януковича"). Путин также снова заявил, что Москва готова поставлять Киеву газ "со скидкой 20-25%" и заверил, что не хочет "обострять ситуацию".
Прямая речь: "Я думаю, что мы договоримся. Мы на пути к этим договоренностям".
Что предшествовало: Председатель правления НАК Нафтогаз Андрей Коболев заявил, что вероятность подписания газового транзитного соглашения между Украиной и Россией до 1 января очень маленькая.
Предыстория:
- Европейская комиссия рассчитывает на достижение политического соглашения по транзиту газа по итогам трехсторонних переговоров с участием Украины и РФ, которые состоятся 19 декабря.
- 17 декабря председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что если газовый транзит не подпишут сейчас, то стороны вернутся к нему в апреле-мае.
- 4 декабря президент России Владимир Путин назвал условия украинской стороны по транзиту газа "экономически неприемлемыми".
- 18 ноября, "Газпром" направил "Нафтогазу" предложение о продлении на год действующего контракта или заключения нового договора о транзите газа.
- 25 ноября Нафтогаз ответил, что стороны и в дальнейшем будут обсуждать продолжение транзита по европейским правилам в трехстороннем формате, и заявил о готовности рассмотреть предложение по выплатам Газпромом долгов не денежными средствами, а поставками газа.
- "Газпром" считает, что необходимыми условиями продления действующего контракта или заключения нового договора являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.
- В НАК Нафтогаз считают, что скорее всего Газпром не подпишет контракт о новом транзите газа, но Украина и европейские партнеры готовы к этому и накопили достаточно запасов газа в хранилищах.
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