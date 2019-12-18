"Нафтогаз" готов принять участие в новом конкурсе на разработку участка "Дельфин"

НАК "Нафтогаз Украины" готов принять участие в новом конкурсе на разработку углеводородов на шельфе Черного моря "Дельфин".

Об этом заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев во вторник на гала-вечере журнала "НВ" "Мир в 2020 году", передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, компания намерена участвовать в конкурсе в партнерстве "с большим глобвльним партнером".

Коболев добавил, что шельф является одним из приоритетных направлений для увеличения добычи газа в стране наряду с глубоким бурением традиционных залежей и разработкой нетрадиционного газа (tight gas).

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Напомним:

Глава Государственной службы геологии и недр Роман Опимах заявил, что новый конкурс на разработку углеводородов на шельфе Черного моря на условиях раздела продукции могут объявить в марте 2020 года.

Как сообщалось, конкурс был начат 12 апреля, срок подачи заявок был уменьшен правительством до 60 дней, поэтому его срок истек 12 июня.

11 июня глава АП призвал продолжить конкурс по заключению соглашений о разделе продукции для участка "Дельфин" на шельфе Черного моря минимум до 120 дней.

Конкурс на разработку нефтегазовой участка "Дельфин" на шельфе Черного моря выиграла компания Trident Black Sea экс-депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева.

Ассоциация газодобывающих компаний заявила, что конкурс на разработку нефтегазовой участка "Дельфин" на шельфе Черного моря был проведен в некачественном формате и может иметь негативные последствия для добычи углеводородов в Украине.

Ранее журналисты выяснили, что право разрабатывать и добывать углеводороды на одном из крупнейших газоносных участков в Черном море "Дельфин" может получить американская компания с сомнительной репутацией.

Frontera Resources имеет сомнительные проекты в Молдове и Грузии, а ее финансовый отчет за часть 2017 и 2018 свидетельствует о том, что компания является убыточной.

Участники рынка заявляли, что власть искусственно ограничивает претендентов на добычу газа на участке морском шельфе.

11 сентября Кабмин признал недействительным свое постановление о запуске конкурса по разработке шельфовоо участка "Дельфин" на условиях раздела продукции.