Спрос на автобусы в Украине стремительно уменьшается

В апреле украинский автопарк пополнили 104 автобуса (вкл. микроавтобусы), что на 35% меньше, чем в прошлом году и на 29% меньше показателя предыдущего месяца.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтопром".

Доля новой техники в этом объеме составила 60%.

В части новых автотранспортных средств чаще всего в прошлом месяце регистрировали:

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ZAZ - 17 ед;

ATAMAN - 15 ед;

ETALON - 10 ед.

Среди подержанных:

MERCEDES-BENZ - 18 ед;

MAN - 6 ед;

VAN HOOL - 5 ед.

Всего с начала года на свои первые в Украине маршруты вышли 600 автобусов (-23% к аналогичному периоду 2023г.). Из них: новых - 367 ед. (-27%); бывших в употреблении - 233 ед. (-15%).

Напомним:

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В апреле на украинском рынке новых коммерческих автомобилей было реализовано 1049 авто. По сравнению с апрелем прошлого года регистрации в этом сегменте авторынка увеличились на 13%.