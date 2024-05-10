Спрос на автобусы в Украине стремительно уменьшается
Пятница, 10 мая 2024, 09:57 -
В апреле украинский автопарк пополнили 104 автобуса (вкл. микроавтобусы), что на 35% меньше, чем в прошлом году и на 29% меньше показателя предыдущего месяца.
Об этом сообщает пресс-служба "Укравтопром".
Доля новой техники в этом объеме составила 60%.
В части новых автотранспортных средств чаще всего в прошлом месяце регистрировали:
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- ZAZ - 17 ед;
- ATAMAN - 15 ед;
- ETALON - 10 ед.
Среди подержанных:
- MERCEDES-BENZ - 18 ед;
- MAN - 6 ед;
- VAN HOOL - 5 ед.
Всего с начала года на свои первые в Украине маршруты вышли 600 автобусов (-23% к аналогичному периоду 2023г.). Из них: новых - 367 ед. (-27%); бывших в употреблении - 233 ед. (-15%).
Напомним:
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В апреле на украинском рынке новых коммерческих автомобилей было реализовано 1049 авто. По сравнению с апрелем прошлого года регистрации в этом сегменте авторынка увеличились на 13%.
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