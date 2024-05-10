OpenAI на следующей неделе планирует представить поисковик на основе ИИ - Reuters
Компания OpenAI планирует анонсировать свой поисковик на основе искусственного интеллекта в понедельник 13 мая, повышая ставки в конкурентной борьбе с Google.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что ранее сообщалось о работе OpenAI над собственным поисковиком, который потенциально может конкурировать с Google и Perplexity, еще одним поисковым стартапом с ИИ.
Поисковый продукт OpenAI является расширением флагманского продукта ChatGPT и позволяет ChatGPT получать информацию напрямую из Интернета.
"Обозреватели уже давно называют ChatGPT альтернативой для сбора информации в Интернете, хотя ему трудно предоставлять точную информацию в режиме реального времени из Сети. Ранее OpenAI интегрировала его с Bing от Microsoft для платных подписчиков", - говорится в сообщении.
Кроме того, стартап Perplexity, который оценивается в 1 млрд долларов, был основан бывшим исследователем OpenAI и приобрел популярность благодаря интерфейсу поиска на основе ИИ, который показывает цитаты в результатах и изображениях, а также текст в ответах. Согласно январской публикации в блоге стартапа, он имеет 10 млн активных пользователей ежемесячно.
Добавляется, что предыдущая попытка внести в ChatGPT обновленную и реальную информацию, так называемые плагины ChatGPT, была прекращена в апреле, согласно сообщению справочного центра на сайте OpenAI.
Экономическая правда.