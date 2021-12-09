Потребители без поставщиков будут получать "льготный" газ за 7,96

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Потребителям, оказавшимся без поставщика газа, "Нафтогаз" будет поставлять голубое топливо по льготному тарифу в 7,96 грн/куб.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Такие решения НКРЭКУ принял на заседании 9 декабря. Оно позволит бытовым потребителям, пользующимся услугами поставщика последней надежды (ПОН) получать газ на условиях базового годового предложения "Нафтогаза". То есть по цене 7,96 грн за кубометр.

В настоящее время ПОН обеспечивает природным газом более 347 тысяч бытовых потребителей. В связи с тенденцией стремительного повышения цен на газ на 8 декабря цена реализации газа ПОНом составляет 46,22 грн за кубометр.

Клиенты поставщика последней надежды в течение 60 дней должны изменить газовую компанию и заключить с ней договор.

Поставщик газа последней надежды (ПОН) предоставляет услуги населению, если они остались без газопоставщика. Например, в результате банкротства, окончания или аннулирования лицензии, неизбрания поставщика потребителем после разрыва контракта с другим учреждением

В 2015 году ПОНом был избран НАК "Нафтогаз Украины".

Напоминаем:

Нафтогаз Украины обратилась в Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг с просьбой как можно быстрее внести изменения в механизм ценообразования на газ, отпускаемый поставщиком "последней надежды".

Цена для клиентов ПОН рассчитывается ежемесячно по специальной формуле и утверждается правительством. В октябре и ноябре правительство отдельно снижало тариф до льготных 7,96 грн/куб.

Экономическая правда