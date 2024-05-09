В Турцию и Бразилию увеличились поступления российского дизтоплива

Объемы поступлений российских газойлей и дизтоплива в порты других стран за неделю 29 апреля - 5 мая увеличились на 11% относительно предыдущей недели и составили 893 тыс. тонн.

Об этом сообщает отраслевое издание Enkorr со ссылкой на данные исследования Консалтинговой группы "А-95".

Крупнейшими по объемам странами, куда поступали российские газойли и дизтопливо, были Турция, Бразилия и Гана. На них приходится 67% поставок.

На прошлой неделе объемы поступления российского дизтоплива и газойля в турецкие порты увеличились на 18%, до 326 тыс. тонн (с 276 тысяч). Порты Ганы импортировали 71 тысячу тонн российского дизтоплива, увеличив этот показатель на 51%.

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Поступления российских дистиллятов в бразильские порты на прошлой неделе выросли на 24% и составили 203 тыс. тонн (со 164 тысяч). Все грузы были отправлены из балтийских портов.

Напомним:

Российская нефтегазовая промышленность сталкивается с нехваткой рабочей силы, поскольку мобилизация российской экономики на войну и демографический кризис обостряет кризис кадров.

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