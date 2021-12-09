В "Укргаздобыче" планируют сменить руководителя

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"Нафтогаз" планирует уволить Елену Кобец с должности генерального директора "Укргаздобычи".

Об этом ЭП сообщили собеседники, знакомые с ситуацией.

На эту должность планируют назначить Олега Толмачева, который с февраля этого года занимает должность заместителя директора дивизиона НАК "Разведка и добыча" по добыче.

По словам собеседников ЭП, документы уже подготовлены и ожидают согласования с Наблюдательным советом компании.

Кобец занимает должность главы "Укргаздобычи" с мая 2020 года.

Справка. Толмачев окончил университет штата Оклахома (США) по специальности нефтяная инженерия. Работал в ряде американских газодобывающих компаний: BP America, Chesapeake Energy, EnCana Oil & Gas USA, Eclipse Resources и Montage Resources.

Напоминаем:

"Укргаздобыча" за 11 месяцев 2021 года добыла 12,49 млрд кубометров газа, то есть сократила объемы на 4,32% по отношению к 11 месяцам прошлого года.

В ноябре премьер-министр Денис Шмигаль заявлял, что перед "Нафтогазом" стоит задача увеличивать добычу газа на 10% ежегодно.

Николай Топалов, ЭП