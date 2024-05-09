TikTok будет автоматически маркировать изображения и видео, созданные ИИ

TikTok планирует начать маркировать изображения и видео, которые были созданы с помощью искусственного интеллекта, цифровым водяным знаком.

Об этом сообщает агентство Reuters.

TikTok заявил, что цифровой водяной знак будет обозначать, как изображения были созданы и отредактированы. Технология Content Credential была разработана Adobe, является открытой для использования другими компаниями и уже принята такими компаниями, как OpenAI, которая является создателем ChatGPT.

TikTok уже маркирует контент, созданный искусственным интеллектом с помощью инструментов внутри приложения, но последний шаг будет применять метку к контенту, созданному вне сервиса.

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Для того чтобы система работала, как производитель инструмента генерации ИИ, используемого для создания контента, так и платформа, используемая для распространения контента, должны согласиться на использование отраслевого стандарта.

Экономическая правда.