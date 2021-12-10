За 9 месяцев 2021 года "Нафтогаз" получил 4,4 миллиарда убытка

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За 9 месяцев 2021 года НАК "Нафтогаз Украины" получила 4,37 млрд грн убытка – это почти в 4 раза меньше, чем за соответствующий период предыдущего года (тогда убыток составил 17,03 млрд грн).

Об этом говорится в сокращенной консолидированной финансовой промежуточной отчетности компании за 9 месяцев 2021 года, сообщает Департамент по интегрированным коммуникациям НАК.

Отмечается, что отчетность подготовлена ​​в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Эта финансовая отчетность не проверена аудитом. "Проверенная аудитом консолидированная отчетность по итогам 2021 года будет обнародована весной 2022 года", – говорят в "Нафтогазе".

Консолидированная финансовая отчетность включает результаты деятельности НАК "Нафтогаз Украины" как отдельного юридического лица и всех предприятий, контролируемых компанией.

При этом доход "Нафтогаза" и подконтрольных ему компаний за девять месяцев составил 136,7 млрд грн против 104,5 млрд грн за аналогичный период 2020 года.

"В опубликованной ранее финансовой отчетности НАК "Нафтогаз Украины" как отдельного юридического лица зафиксирована чистая прибыль в сумме 9,78 млрд грн за 9 месяцев 2021 года. За соответствующий период предыдущего года – убыток 18,65 млрд грн", – резюмировали в компании.

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Напоминаем:

НАК "Нафтогаз Украины" получила 2,5 млрд грн чистой прибыли за 3 квартал 2021 года.

НАК "Нафтогаз" получил по результатам первой половины года убыток в 1,7 млрд грн.

Группа Нафтогаз за 2020 год получила убыток в 19 миллиардов гривен в результате низкого спроса и цен на газ, в 2019 году компания получила 2,6 млрд грн прибыли.

Кабинет министров в апреле уволил Андрея Коболева с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины". Тогда же правительство назначило с 29 апреля и.о. министра энергетики Юрия Витренко главой правления "Нафтогаза".

Впоследствии кадровые перестановки распространились на правление и наблюдательный совет НАКа. Так, правительство 28 сентября назначило четырех членов правления НАК "Нафтогаз" до принятия новым составом наблюдательного совета решений по управлению.

Накануне этого ЭП со ссылкой на собственные источники сообщила, что Кабинет Министров 27 сентября уволил трех членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз". Это позволило правительству обрести полномочия наблюдательного совета и назначить четырех новых членов правления.

Перед этим КМУ уволил двух членов правления НАКа: Теклюка и Перелома.

Конкурс на новых независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза" объявили только в конце октября.

Экономическая правда