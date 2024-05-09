Из эксплуатации вывели две гидроэлектростанции - "Укргидроэнерго"

В результате утренних обстрелов 8 мая значительные повреждения получили и объекты гидроэнергетики, сейчас две гидроэлектростанции выведены из эксплуатации.

Об этом сообщает пресс-служба "Укргидроэнерго".

"Враг продолжает массированно атаковать и уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины, нанося разрушительные целенаправленные удары.

На сегодня вся гидрогенерация получила сокрушительные повреждения. Уничтоженное оборудование требует немалых усилий для ремонта, восстановления и значительных финансовых средств", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что во время последней атаки 8 мая был нанесен ущерб и объектам гидроэнергетики. Сейчас они выведены из эксплуатации.

Напомним:

Враг 8 мая атаковал объекты энергетической инфраструктуры в 6 областях. В вечерние часы возможно применение ограничения потребления электроэнергии.

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Диспетчерский центр "Укрэнерго" был вынужден ограничить энергоснабжение промышленности и бизнеса с 18:00 до 23:00.

После массированной атаки РФ по энергоинфраструктуре Украины 8 мая потеря генерации электроэнергии является достаточно существенной - импорт электроэнергии из Европы не способен полностью перекрыть дефицит в энергосистеме.