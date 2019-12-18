"Нафтогаз" готовий взяти участь у новому конкурсі на розробку ділянки "Дельфін"

НАК "Нафтогаз України" готовий взяти участь в новому конкурсі на розробку вуглеводнів на шельфі Чорного моря "Дельфін".

Про це заявив голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв у вівторок на гала-вечорі журналу "НВ" "Світ у 2020 році", передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, компанія має намір брати участь у конкурсі у партнерстві "з великим глобвльним партнером".

Коболєв додав, що шельф є одним з пріоритетних напрямків для збільшення видобутку газу в країні поряд з глибоким бурінням традиційних покладів і розробкою нетрадиційного газу (tight gas).

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Нагадаємо:

Голова Державної служби геології і надр Роман Опімах заявив, що новий конкурс на розробку вуглеводнів на шельфі Чорного моря на умовах розподілу продукції можуть оголосити у березні 2020 року.

Як повідомлялося, конкурс було оголошено 12 квітня. Однак термін подачі заявок був зменшений урядом до 60 днів, тому його термін минув 12 червня.

11 червня глава АП закликав продовжити конкурс щодо укладення угод про розподіл продукції для ділянки "Дельфін" на шельфі Чорного моря мінімум до 120 днів.

Конкурс на розробку нафтогазової ділянки "Дельфін" на шельфі Чорного моря виграла компанія Trident Black Sea екс-депутата Держдуми РФ Іллі Пономарьова.

Асоціація газовидобувних компаній заявила, що конкурс на розробку нафтогазової ділянки "Дельфін" на шельфі Чорного моря був проведений в неякісному форматі і може мати негативні наслідки для видобутку вуглеводнів в Україні.

Раніше журналісти з'ясували, що право розробляти і видобувати вуглеводні на одній із найбільших газоносних ділянок у Чорному морі "Дельфін" може отримати американська компанія із сумнівною репутацією - Frontera Resources.

Компанія має сумнівні проекти у Молдові та Грузії, а її фінансовий звіт за частину 2017 та 2018 років свідчить про те, що компанія є збитковою.

Учасники ринку заявляли, що влада штучно обмежує претендентів на добування газу на ділянці на морському шельфі.

11 вересня Кабмін визнав недійсною свою постанову про запуск конкурсу по розробці шельфової ділянки "Дельфін" на умовах розділу продукції.