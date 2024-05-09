Суд вернул государству водохранилище и землю на Киевщине стоимостью 8 миллиардов

Киевская областная прокуратура через суд добилась возвращения государству Саливонковского водохранилища и земельного участка под ним площадью 220 га стоимостью более 8 млрд грн.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Суд согласился с утверждением прокуратуры, что водохранилище и земельный участок незаконно использовали для рыбохозяйственной деятельности.

Промышленный вылов и выращивание рыбы осуществлялись в водоеме без получения правоустанавливающих документов, что запрещено законом, добавили в прокуратуре.

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"Законом не предусмотрена возможность использования водных биоресурсов без получения права на водные объекты и земельные участки под ними.

На этих основаниях прокуратура обратилась в суд с иском, который Хозяйственный суд Киевской области удовлетворил в полном объеме", - говорится в сообщении.

Экономическая правда

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