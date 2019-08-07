Война за "Дельфин". Почему провалился конкурс на разработку шельфа в Черном море
В июле завершился конкурс на разработку нефтегазового месторождения на шельфе Черного моря известного как "Дельфин". Победителем стала фирма Trident Black Sea экс-депутата Госдумы, а ныне гражданина Украины, Ильи Пономарева.
Упомянутое месторождение считается одним из наиболее перспективных и инвестиционно-привлекательных участков для добычи углеводородов в Украине, и за право его разрабатывать велась нешуточная борьба.
Впрочем, как оказалось, точка в это противостоянии еще не поставлена. Через несколько дней после оглашения победителя премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что конкурс не оправдал ожиданий.
По словам главы правительства, он ожидал прихода игроков "высшей мировой лиги газодобытчиков", уровня Shell или Exxon, а из-за поспешности проведения конкурса и коротких сроков для подачи документов не у дел оказались многие потенциальные участники.
Поэтому Гройсман собрался предложить Кабмину рассмотреть возможность аннулирования конкурса и объявления нового. Его инициативу также поддержал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк.
Тем не менее по истечении двух недель с момента конкурса Кабмин пока не предпринял никаких мер для отмены конкурса. Премьер сейчас находится в отпуске.
Как события могут развиваться дальше, что из себя представляет месторождение "Дельфин", кто за него борется, и почему его разработка может быть заблокирована судами по инициативе участников конкурса?
Что такое "Дельфин"
Участок "Дельфин" находится в северо-западной части континентального шельфа Черного моря в непосредственной близости от месторождений, где ведет добычу газа национализированный крымской "властью" "Чорноморнафтогаз".
Общая площадь участка составляет 9,5 тыс кв км, из которых исключены захваченные Россией месторождения Одесское и Безымянное. Что такое 9,5 тыс кв км? Это участок больше, чем, например, вся территория Республики Кипр.
Согласно конкурсной документации, "Дельфин" находится в перспективной зоне: оценочные запасы углеводородов составляют 286 млн тонн условного топлива.
В пределах участка находятся подготовленные к поисково-разведочному бурению перспективные структуры "Зональна", 23,1 млн тонн условного топлива, "Мирна", 12,8 млн тонн условного топлива, "Чарівна" — 12,5 млн тонн условного топлива. Также в пределах "Дельфина" — четыре ликвидированные газовые скважины.
Существующая геологическая информация, которая может быть передана победителю конкурса, датирована 1960-ми, 1970-ми, 1990-ми и 2000-ми годами. Последние поисковые сейсморазведочные работы проводились в 2005 году.
Как отбирали победителя
12 апреля 2019 года Кабинет министров объявил конкурс на разработку углеводородов в пределах участка "Дельфин". Инициатором конкурса выступила американская компания Frontera Resources Corporation. Желающие принять участие должны были подать все документы до 12 июня.
По мнению ряда экспертов, 60 дней — слишком малый срок для подачи документов. Об этом в частности говорили представители проекта по энергетической безопасности Агентства США по международному развитию.
В июне глава Администрации президента Андрей Богдан призвал Кабмин продлить срок приема заявок на 60 дней, но правительство не прислушалось.
В конкурсную комиссию входят 14 человек: десять — представители министерств и профильных служб, четыре — народные депутаты. Возглавляет комиссию министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.
Из депутатов в отборе инвестора участвовали Наталья Кацер-Бучковская, Андрей Лопушанский, Анатолий Матвиенко и Анатолий Денисенко. Все участники оценивались по восьми критериям суммарным весом 270 баллов.
Лучшая программа работ "стоила" 80 баллов, рациональность условий использования природных ресурсов — 15, привлекательность предложений по распределению продукции в пользу государства — 30, наибольший объем инвестиций — 35, эффективность мероприятий по охране природы — 15. Уровень финансового обеспечения предложенной программы работ на участке недр — 30 баллов, наличие опыта по поиску и добыче углеводородов — 45, использование товаров, работ и услуг украинского происхождения — 20 баллов.
Особое место в условиях конкурса занимает следующий пункт: "С целью содействия добросовестной конкуренции к участию в конкурсе не допускаются лица, имеющие специальные разрешения на пользование недрами и не выполняющие должным образом обязанности недропользователя".
Под это условие попадает скандальная фирма "Голден дерик", которую пресса связывала с беглым министром энергетики времен Януковича Ставицким.
За 2011 год, когда Ставицкий возглавлял Госгеонадра, компании вне конкурса было выдано более 20 специальных разрешений на пользование недрами. С того времени "Голден дерик" не приступила к разработке этих месторождений.
Это условие, кроме откровенно одиозных украинских контор, отсекает участие крупнейшего газодобытчика в Украине — госкомпанию "Укргазвидобування".
К ней имеет претензии Госгеонадра. Осенью 2018 года и накануне конкурса в июне 2019 года служба проверила ряд месторождений компании в Полтавской и Харьковской областях. Ведомство выявило нарушения режимов эксплуатации месторождений и несоответствия программам работ.
Конкурсная документация содержит ряд других параметров. Например, срок действия соглашения с победителем составляет 50 лет. Инвестор должен обеспечить геологическое изучение недр на участке, включая бурение не менее пяти скважин на протяжении первого этапа (пяти лет) геологоразведочных работ.
Минимальный объем инвестиций в этот период, должен составлять не менее 1,5 млрд грн. Доля государства в разделе продукции составляет минимум 11%.
Кто участники конкурса
Заявки на конкурс подавали "дочка" азербайджанской государственной энергокомпании Socar Caspian Drilling International, американская Frontera Resources, Trident Black Sea пула частных лиц и украинская компания "Укрнафтобуріння" Виталия Хомутынника, Игоря Коломойского и Павла Фукса.
Из всех участников меньше всего вопросов вызывала Caspian Drilling International — действующая азербайджанская госкомпания с опытом бурения на море. За несколько дней до оглашения итогов конкурса она вышла из гонки.
"Предприятие считает нецелесообразным инвестировать в данный проект по причине наличия высоких юридических рисков, поскольку из-за нарушения процедуры оглашения победителей конкурса любой участник может оспорить результаты конкурса. Просим считать заявку, поданную 12 июня, недействительной", — сказано в письме Caspian Drilling Насалику.
Американская Trident Acquisitions Corp учреждена в 2016 году для инвестирования в энергетические проекты в Восточной Европе. В 2018 году фирма провела IPO на фондовой площадке NASDAQ и сообщила о привлечении 201,25 млн долл.
Собственником Trident является пул частных лиц. Президент фирмы — российский инвестиционный банкир Вадим Комиссаров, ему принадлежит 0,44% акций. Главный операционный директор — экс-руководитель "Смарт-холдинга" Александр Тимофеев, ранее работавший в "Чорноморнафтогазе" и "Нафтогазе".
Также среди директоров — совладелец крупной украинской торговой сети АТБ Геннадий Буткевич. Илье Пономареву принадлежат около 7% компании.
Штаб-квартира американской Frontera Resources находится в Техасе, проекты — в Молдове и Грузии. Ключевые лица компании — Стив Никандрос, почетный президент Frontera Resources, бизнесмен, бывший член международного консультативного совета Atlantic Council, и Заза Мамулаишвили — соучредитель, член правления Frontera, бизнесмен грузинского происхождения.
Пресса часто критикует деятельность Frontera Resources. Компания обещает миллиардные инвестиции в добычу газа и нефти, получает месторождения, но не ведет на них никакой деятельности. В Украине Frontera Resources в 2015 году подписала с "Нафтогазом" меморандум о строительстве LNG-терминала и экспорте газа из Грузии. Больше в НАК не вспоминают об этом инциденте.
"Укрнафтобуріння" — один из крупнейших частных газодобытчиков страны. В 2018 году увеличил добычу газа на 32% до 714 млн куб м. Эксплуатирует Сахалинское месторождение на Харьковщине. Опыта в бурении скважин в море не имеет.
"Дельфин" погрязнет в судах
Выставленный на конкурс участок спорный, потому что "Нафтогаз" считает около 40% входящих в него месторождений своими. Пономарев, чья компания выиграла конкурс, признает конфликт интересов с госкомпанией и готов договариваться. Кроме этого, Trident придется отстаивать результаты конкурса перед Кабмином.
Пономарев обещает 1 млрд долл инвестиций на поиск углеводородов на шельфе Черного моря и не хочет судиться с правительством.
Он предлагает прийти к компромиссу со всеми.
Обязуется привлечь в проект крупного международного игрока и вернуть "Нафтогазу" контроль над частью месторождений.
"Если возникнет ситуация судебного иска, то вне зависимости от того, что будет его предметом — принудить заключить этот контракт, не менять условия при повторном конкурсе, компенсация — это время.
В течение этого времени никакие новые инвесторы не придут на этот участок шельфа, потому что актив станет спорным", — рассказал Пономарев в интервью изданию "Фокус".
Кроме назревающего конфликта между Кабмином, "Нафтогазом" и компанией Trident, свои претензии высказывает инициатор конкурса Frontera Resources.
"Если конкурс не будет аннулирован, Frontera Resources оставляет за собой право обратиться в суд. На наш взгляд, процесс подготовки конкурса и его проведения идет в разрез с международной практикой", — говорится в заявлении компании.
На этом фоне не удивительно, что на конкурс не пришли именитые компании. Если не будет найдено юридическое решение сложившейся ситуации, Украина в ближайшее время вряд ли вернется к добыче газа в Черном море.
Артем Белоусов, аналитик консалтинговой группы Oilpoint
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