Война за "Дельфин". Почему провалился конкурс на разработку шельфа в Черном море

Украина рискует потерять возможность добычи газа на участке шельфа Черного моря, большая часть которого была аннексирована Россией в 2014 году. Кто в этом виноват и что делать?

В июле завершился конкурс на разработку нефтегазового месторождения на шельфе Черного моря известного как "Дельфин". Победителем стала фирма Trident Black Sea экс-депутата Госдумы, а ныне гражданина Украины, Ильи Пономарева.

Упомянутое месторождение считается одним из наиболее перспективных и инвестиционно-привлекательных участков для добычи углеводородов в Украине, и за право его разрабатывать велась нешуточная борьба.

Впрочем, как оказалось, точка в это противостоянии еще не поставлена. Через несколько дней после оглашения победителя премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что конкурс не оправдал ожиданий.

По словам главы правительства, он ожидал прихода игроков "высшей мировой лиги газодобытчиков", уровня Shell или Exxon, а из-за поспешности проведения конкурса и коротких сроков для подачи документов не у дел оказались многие потенциальные участники.

Поэтому Гройсман собрался предложить Кабмину рассмотреть возможность аннулирования конкурса и объявления нового. Его инициативу также поддержал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк.

Тем не менее по истечении двух недель с момента конкурса Кабмин пока не предпринял никаких мер для отмены конкурса. Премьер сейчас находится в отпуске.

Как события могут развиваться дальше, что из себя представляет месторождение "Дельфин", кто за него борется, и почему его разработка может быть заблокирована судами по инициативе участников конкурса?

Что такое "Дельфин"

Участок "Дельфин" находится в северо-западной части континентального шельфа Черного моря в непосредственной близости от месторождений, где ведет добычу газа национализированный крымской "властью" "Чорноморнафтогаз".

Где работает "Чорноморнафтогаз" НАЖМИТЕ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ

Общая площадь участка составляет 9,5 тыс кв км, из которых исключены захваченные Россией месторождения Одесское и Безымянное. Что такое 9,5 тыс кв км? Это участок больше, чем, например, вся территория Республики Кипр.

Где находится "Дельфин" на карте инфографика www.radiosvoboda.org

Участок "Дельфин". Обзорная карта района работ НАЖМИТЕ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ

Согласно конкурсной документации, "Дельфин" находится в перспективной зоне: оценочные запасы углеводородов составляют 286 млн тонн условного топлива.

В пределах участка находятся подготовленные к поисково-разведочному бурению перспективные структуры "Зональна", 23,1 млн тонн условного топлива, "Мирна", 12,8 млн тонн условного топлива, "Чарівна" — 12,5 млн тонн условного топлива. Также в пределах "Дельфина" — четыре ликвидированные газовые скважины.

Существующая геологическая информация, которая может быть передана победителю конкурса, датирована 1960-ми, 1970-ми, 1990-ми и 2000-ми годами. Последние поисковые сейсморазведочные работы проводились в 2005 году.

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Как отбирали победителя

12 апреля 2019 года Кабинет министров объявил конкурс на разработку углеводородов в пределах участка "Дельфин". Инициатором конкурса выступила американская компания Frontera Resources Corporation. Желающие принять участие должны были подать все документы до 12 июня.

По мнению ряда экспертов, 60 дней — слишком малый срок для подачи документов. Об этом в частности говорили представители проекта по энергетической безопасности Агентства США по международному развитию.

В июне глава Администрации президента Андрей Богдан призвал Кабмин продлить срок приема заявок на 60 дней, но правительство не прислушалось.

В конкурсную комиссию входят 14 человек: десять — представители министерств и профильных служб, четыре — народные депутаты. Возглавляет комиссию министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

Из депутатов в отборе инвестора участвовали Наталья Кацер-Бучковская, Андрей Лопушанский, Анатолий Матвиенко и Анатолий Денисенко. Все участники оценивались по восьми критериям суммарным весом 270 баллов.

Лучшая программа работ "стоила" 80 баллов, рациональность условий использования природных ресурсов — 15, привлекательность предложений по распределению продукции в пользу государства — 30, наибольший объем инвестиций — 35, эффективность мероприятий по охране природы — 15. Уровень финансового обеспечения предложенной программы работ на участке недр — 30 баллов, наличие опыта по поиску и добыче углеводородов — 45, использование товаров, работ и услуг украинского происхождения — 20 баллов.

Особое место в условиях конкурса занимает следующий пункт: "С целью содействия добросовестной конкуренции к участию в конкурсе не допускаются лица, имеющие специальные разрешения на пользование недрами и не выполняющие должным образом обязанности недропользователя".

Под это условие попадает скандальная фирма "Голден дерик", которую пресса связывала с беглым министром энергетики времен Януковича Ставицким.

За 2011 год, когда Ставицкий возглавлял Госгеонадра, компании вне конкурса было выдано более 20 специальных разрешений на пользование недрами. С того времени "Голден дерик" не приступила к разработке этих месторождений.

Это условие, кроме откровенно одиозных украинских контор, отсекает участие крупнейшего газодобытчика в Украине — госкомпанию "Укргазвидобування".

К ней имеет претензии Госгеонадра. Осенью 2018 года и накануне конкурса в июне 2019 года служба проверила ряд месторождений компании в Полтавской и Харьковской областях. Ведомство выявило нарушения режимов эксплуатации месторождений и несоответствия программам работ.

Конкурсная документация содержит ряд других параметров. Например, срок действия соглашения с победителем составляет 50 лет. Инвестор должен обеспечить геологическое изучение недр на участке, включая бурение не менее пяти скважин на протяжении первого этапа (пяти лет) геологоразведочных работ.

Минимальный объем инвестиций в этот период, должен составлять не менее 1,5 млрд грн. Доля государства в разделе продукции составляет минимум 11%.

Кто участники конкурса

Заявки на конкурс подавали "дочка" азербайджанской государственной энергокомпании Socar Caspian Drilling International, американская Frontera Resources, Trident Black Sea пула частных лиц и украинская компания "Укрнафтобуріння" Виталия Хомутынника, Игоря Коломойского и Павла Фукса.

Из всех участников меньше всего вопросов вызывала Caspian Drilling International — действующая азербайджанская госкомпания с опытом бурения на море. За несколько дней до оглашения итогов конкурса она вышла из гонки.

"Предприятие считает нецелесообразным инвестировать в данный проект по причине наличия высоких юридических рисков, поскольку из-за нарушения процедуры оглашения победителей конкурса любой участник может оспорить результаты конкурса. Просим считать заявку, поданную 12 июня, недействительной", — сказано в письме Caspian Drilling Насалику.

Американская Trident Acquisitions Corp учреждена в 2016 году для инвестирования в энергетические проекты в Восточной Европе. В 2018 году фирма провела IPO на фондовой площадке NASDAQ и сообщила о привлечении 201,25 млн долл.

Собственником Trident является пул частных лиц. Президент фирмы — российский инвестиционный банкир Вадим Комиссаров, ему принадлежит 0,44% акций. Главный операционный директор — экс-руководитель "Смарт-холдинга" Александр Тимофеев, ранее работавший в "Чорноморнафтогазе" и "Нафтогазе".

Также среди директоров — совладелец крупной украинской торговой сети АТБ Геннадий Буткевич. Илье Пономареву принадлежат около 7% компании.

Штаб-квартира американской Frontera Resources находится в Техасе, проекты — в Молдове и Грузии. Ключевые лица компании — Стив Никандрос, почетный президент Frontera Resources, бизнесмен, бывший член международного консультативного совета Atlantic Council, и Заза Мамулаишвили — соучредитель, член правления Frontera, бизнесмен грузинского происхождения.

Пресса часто критикует деятельность Frontera Resources. Компания обещает миллиардные инвестиции в добычу газа и нефти, получает месторождения, но не ведет на них никакой деятельности. В Украине Frontera Resources в 2015 году подписала с "Нафтогазом" меморандум о строительстве LNG-терминала и экспорте газа из Грузии. Больше в НАК не вспоминают об этом инциденте.

"Укрнафтобуріння" — один из крупнейших частных газодобытчиков страны. В 2018 году увеличил добычу газа на 32% до 714 млн куб м. Эксплуатирует Сахалинское месторождение на Харьковщине. Опыта в бурении скважин в море не имеет.

"Дельфин" погрязнет в судах

Выставленный на конкурс участок спорный, потому что "Нафтогаз" считает около 40% входящих в него месторождений своими. Пономарев, чья компания выиграла конкурс, признает конфликт интересов с госкомпанией и готов договариваться. Кроме этого, Trident придется отстаивать результаты конкурса перед Кабмином.

Пономарев обещает 1 млрд долл инвестиций на поиск углеводородов на шельфе Черного моря и не хочет судиться с правительством.

Он предлагает прийти к компромиссу со всеми.

Обязуется привлечь в проект крупного международного игрока и вернуть "Нафтогазу" контроль над частью месторождений.

"Если возникнет ситуация судебного иска, то вне зависимости от того, что будет его предметом — принудить заключить этот контракт, не менять условия при повторном конкурсе, компенсация — это время.

В течение этого времени никакие новые инвесторы не придут на этот участок шельфа, потому что актив станет спорным", — рассказал Пономарев в интервью изданию "Фокус".

Кроме назревающего конфликта между Кабмином, "Нафтогазом" и компанией Trident, свои претензии высказывает инициатор конкурса Frontera Resources.

"Если конкурс не будет аннулирован, Frontera Resources оставляет за собой право обратиться в суд. На наш взгляд, процесс подготовки конкурса и его проведения идет в разрез с международной практикой", — говорится в заявлении компании.

На этом фоне не удивительно, что на конкурс не пришли именитые компании. Если не будет найдено юридическое решение сложившейся ситуации, Украина в ближайшее время вряд ли вернется к добыче газа в Черном море.

Артем Белоусов, аналитик консалтинговой группы Oilpoint