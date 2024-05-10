Правительство передало функции утверждения списков забронированных от Генштаба в Минобороны

Кабмин изменил порядок бронирования военнообязанных, передав функции по согласованию списков забронированных от Генерального штаба в Министерство обороны.

Об этом говорится в постановлении правительства № 520 от 8 мая 2024 года.

Согласно новым изменениям центральные органы исполнительной власти после проверки списков забронированных от предприятий будут подавать их на согласование в Минобороны. Ранее функция согласования списков забронированных принадлежала Генеральному штабу.

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде продолжают разрабатывать новую модель бронирования работников, несмотря на то что комитет по вопросам нацбезопасности при рассмотрении законопроекта №10449 о мобилизации отклонил все правки на эту тему.

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Напоминаем:

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила, что власть будет учитывать пожелания представителей бизнеса в вопросе бронирования в новом законе о мобилизации.

В январе сообщалось, что Верховная Рада готовит законопроект, который будет предусматривать новый подход к бронированию военнообязанных. В частности, предлагается ввести ежемесячный платеж, который будет гарантировать отсрочку от мобилизации для различных категорий работников.

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Ранее сообщалось, что Офис президента, Кабинет Министров и народные депутаты рассматривают обновление механизма мобилизации, которое будет заключаться в бронировании военнообязанных, которые платят определенную сумму налогов.

В начале марта стало известно, что Кабинет Министров Украины нарабатывает более справедливые подходы к бронированию военнообязанных с учетом уровня заработных плат, налоговой нагрузки и влияния на экономику.

Правки по бронированию военнообязанных, которые получают определенную зарплату и платят налоги, были отклонены комитетом Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.