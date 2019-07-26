Конкурс по "Дельфину" не соответствует международным стандартам - ассоциация

Ассоциация газодобывающих компаний заявляет, что конкурс на разработку нефтегазовой участка "Дельфин" на шельфе Черного моря был проведен в некачественном формате и может иметь негативные последствия для добычи углеводородов в Украине.

Об этом говорится в сообщении ассоциации.

В ассоциации отметили, что блок "Дельфин" является наиболее перспективным и инвестиционно-привлекательным участком для добычи углеводородов в Украине учитывая размеры площади и запасы.

"Конкурс был организован поспешно, с искусственно сокращенным сроком для подготовки предложений (2 месяца). Конкурс проходил в период максимальной политической турбулентности", - говорится в сообщении.

Как отмечается, конкурс не соответствует международным стандартам и ожиданиям крупных международных игроков по организации подобных мероприятий.

Кроме того, сообщают в ассоциации, конкурс был проведен без всякого публичного продвижения и практически в условиях информационного вакуума.

"Мы убеждены, что в случае проведения Конкурса в более качественном формате, количество претендентов было бы значительно больше и, соответственно, их предложения были бы гораздо выгоднее для государства", - заявили в ассоциации.

"Именно с этой целью мы последовательно отстаивали позицию о переносе сроков проведения Конкурса до формирования нового правительства. Принятое решение является большой политической ответственностью, так как будет иметь значительное стратегическое влияние на добычу углеводородов в Украине", - отмечается в сообщении.

"В этих условиях любое правительство должен быть уверено, что выбранный претендент является максимально выгодным и безальтернативным предложением", - подытожили в ассоциации.

Напомним:

Конкурс на разработку нефтегазовой участка "Дельфин" на шельфе Черного моря выиграла компания Trident Black Sea экс-депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева.

Ранее журналисты выяснили, что право разрабатывать и добывать углеводороды на одном из крупнейших газоносных участков в Черном море "Дельфин" может получить американская компания с сомнительной репутацией.

Frontera Resources имеет сомнительные проекты в Молдове и Грузии, а ее финансовый отчет за часть 2017 и 2018 свидетельствует о том, что компания является убыточной.

Участники рынка заявляли, что власть искусственно ограничивает претендентов на добычу газа на участке морском шельфе.

Как сообщалось, конкурс был начат 12 апреля, срок подачи заявок был уменьшен правительством до 60 дней, поэтому его срок истек 12 июня.

11 июня глава АП призвал продолжить конкурс по заключению соглашений о разделе продукции для участка "Дельфин" на шельфе Черного моря минимум до 120 дней.

Экономическая правда