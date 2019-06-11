Глава АП призвал продолжить конкурс на самый газоносный участок в Черном море

Глава АП призвал продолжить конкурс по заключению соглашений о разделе продукции для участка "Дельфин" на шельфе Черного моря минимум до 120 дней.

Об этом говорится в письме главы Администрации президента Андрея Богдана к Кабинету министров.

Конкурс был начат 12 апреля, срок подачи заявок был уменьшен правительством до 60 дней, поэтому его срок истекает 12 июня.

"Учитывая масштаб участка, площадь которого более 9,4 тыс. кв. км, и сложность реализации такого проекта, Украине нужно привлекать именно иностранные газодобывающие предприятия с практическим опытом работы на шельфе, а также с соответствующим техническим и финансовым обеспечением", - говорится в письме.

Продолжение конкурса позволит расширить круг международных компаний-претендентов и повысить прозрачность процесса оценки их конкурсных заявок, подчеркивается в письме.

По информации источника в Минэнерго, 12 июня на конкурс подадут заявки минимум два иностранных компании. Первая - это американская фирма Frontera Resources. Вторая - американский инвестфонд Trident Acquisitions, которым управляет Илья Пономарев, который недавно стал гражданином Украины.

Возможны и прямые претенденты из Украины, в то же время, вряд ли кто-то из них будет иметь необходимый опыт в реализации подобных нефтегазовых проектов на шельфе.

Напомним:

Журналисты выяснили, что право разрабатывать и добывать углеводороды на одном из крупнейших газоносных участков в Черном море "Дельфин" может получить американская компания с сомнительной репутацией.

Frontera Resources имеет сомнительные проекты в Молдове и Грузии, а ее финансовый отчет за часть 2017 и 2018 свидетельствует о том, что компания является убыточной.

Участники рынка заявили, что власть искусственно ограничивает претендентов на добычу газа на участке морском шельфе.

Экономическая правда