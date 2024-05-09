Жеваго получил новое подозрение по делу "Финансы и Кредит"

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ГБР сообщило новое подозрение миллиардеру Константину Жеваго и его трем сообщникам по делу вывода 519 млн грн из банка "Финансы и Кредит".

Об этом сообщают пресс-службы ГБР и Офиса генпрокурора.

По словам ГБР, о подозрении сообщили бывшему акционеру банка АО "Банк „Финансы и Кредит" Константину Жеваго, бывшим председателю правления банка и его двум заместителям.

"В мае 2007 года - октябре 2010 года Жеваго сформировал преступную организацию, в состав которой вошли председатель, члены правления АО „Банк "Финансы и Кредит" и другие приближенные к нему лица.

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Подконтрольная Жеваго украинская компания получила кредит в АО Банк "Финансы и Кредит", что было сделано в нарушение правил кредитования. Эти деньги в дальнейшем были выведены на другие оффшорные компании олигарха", - говорится в заявлении ведомства.

По словам ГБР, ради сокрытия незаконного происхождения денег, участники схемы в 2010-2015 годах "заключили кредитный договор и более 100 дополнительных соглашений к нему между подконтрольной компанией и банком".

"Дополнительные соглашения систематически и безосновательно позволяли увеличивать кредитный лимит, который выдавался банком на подконтрольную олигарху компанию без какого-либо ликвидного залога.

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Таким образом участники группы вывели из банка 519 млн грн, которые в дальнейшем были легализованы участниками схемы. Общие убытки АО "Банк „Финансы и Кредит" в результате кредитования компании Жеваго составили 1,4 млрд грн", - заявили в ГБР.

Сообщается, что Жеваго сообщили о подозрении в создании и руководстве преступной организацией, присвоении и растрате имущества, легализации имущества, полученного преступным путем в особо крупном размере в составе преступной организации.

При этом экс-глава правления банка и его два заместителя подозреваются в участии в преступной организации, присвоении и растрате имущества в особо крупном размере в составе преступной организации, добавили в ОГП.

Ранее ГБР сообщило о подозрении Жеваго и ряду руководителей банка по факту организации растраты 113 млн финансового учреждения, напомнили в ведомстве.

"На сегодня наложен арест на имущество подозреваемого олигарха, а также связанных с ним юридических лиц. В частности, акции его предприятий на сотни миллионов гривен корпоративные права обществ, 26 объектов недвижимости. Также, наложен арест на имущество других юридических лиц, которые связаны с бывшим депутатом. Среди прочего, это 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир, вертолет, яхта", - отчитались в ГБР.

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Напоминаем:

17 сентября 2015 года Нацбанк признал банк "Финансы и Кредит" неплатежеспособным. Ликвидируемый банк закончил 2015 год с убытком 21,05 млрд гривен.

В рамках расследования было сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений самому Жеваго, а также ряду топ-менеджеров банка.

27 декабря 2022 года украинского бизнесмена, экснардепа Константина Жеваго задержали на горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах по запросу украинской стороны.

Суд французского города Шамбери вынес решение об экстрадиционном аресте беглого украинского олигарха Константина Жеваго.

Арестованный во Франции украинский бизнесмен и бывший народный депутат Константин Жеваго покинул пост директора и вышел из совета директоров Ferrexpo.

Подозреваемый в растрате украинский бизнесмен Константин Жеваго внес залог в 1 миллион евро и вышел из под стражи, он не может покидать материковую Францию.

Верховный суд Франции 10 ноября 2023 года отклонил апелляцию украинской стороны и постановил, что украинский миллиардер Константин Жеваго не должен быть экстрадирован по обвинениям в растрате по делу банка "Финансы и кредит".

В июле 2021 г. сообщалось, что Интерпол объявил олигарха Константина Жеваго в международный розыск по запросу Государственного бюро расследований.

Тогда пресс-служба и адвокаты бизнесмена также отвергли эту информацию из-за отсутствия официальных подтверждений этого заявления от Интерпола.

Экономическая правда