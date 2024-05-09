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В сети появился фейковый "график отключений" от "Укрэнерго": компания опровергла

Четверг, 9 мая 2024, 20:17 - Алексей Павлыш

"Укрэнерго" заявило о появлении в соцсетях фейкового сообщения с якобы графиком отключения электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Мошенники в очередной раз используют логотип и название нашей компании в своих целях. Они снова распространяют фейковое сообщение об отключении через телеграмм-канал, который сообщает о движении российских ракет или дронов во время воздушных тревог.

Напоминаем, что "Укрэнерго" не публикует никаких графиков. Актуальную информацию об энергоснабжении вы можете отслеживать на официальном сайте вашего облэнерго или в вашем личном кабинете потребителя", - говорится в заявлении госкомпании.

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Напомним:

Вследствие значительных повреждений энергообъектов за прошедшие сутки ограничивалось электроснабжение промышленных потребителей. Применение ограничений для промышленности возможно и в четверг.

8 мая враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры в 6 областях. Сообщалось, что в вечерние часы возможно применение ограничения потребления электроэнергии.

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Впоследствии Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден был ограничить энергоснабжение промышленности и бизнеса с 18:00 до 23:00.

Экономическая правда

Укрэнерго электроэнергия энергетика
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