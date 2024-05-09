В Киеве решили минимизировать вечернее освещение для экономии энергии: выключат ли совсем

Из-за дефицита мощности в энергосистеме Украины военная администрация Киева приняла решение уменьшить вечернее освещение улиц.

Об этом сообщила пресс-служба КГВА.

"Уже принято решение минимизировать вечернее освещение улиц. Полностью выключать все фонари не будем. Благодаря системе управления наружным освещением мы снизим яркость осветительных приборов, что позволит достичь общей экономии не менее 20%", - проинформировали в КГГА.

Там призвали жителей столицы экономить электроэнергию, особенно в важнейшие для энергосистемы часы нагрузок - с 18:00 по 23:00. Для этого не следует включать все мощные электроприборы одновременно, стоит перенести стирку на ночь и выключать свет в пустых помещениях. Это позволит избежать аварийных отключений бытовых потребителей, отметили в администрации.

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Напомним:

При увеличении потребления в вечерние часы - с 18:00 до 24:00 - возможно применение аварийных отключений, которые коснутся бытовых потребителей.