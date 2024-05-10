Энергетики удвоили время действия ограничений электроэнергии для промышленности: как долго будут длиться

В пятницу графики ограничения электроснабжения для промышленности будут действовать с 18:00 до 7:00 утра следующего дня (13 часов). В то же время в четверг было запланировано, что графики ограничения потребления для промышленности будут действовать 5 часов (с 18:00 до 23:00).

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Впрочем, уже в четверг Диспетчерский центр "Укрэнерго" из-за отсутствия импорта электроэнергии в ночные часы был вынужден продлить срок действия графиков ограничения мощности для промышленности до 07:00 утра 10 мая.

"Сегодня также графики ограничения мощности для промышленных потребителей будут действовать с 18:00 до 07:00 следующего дня. При росте потребления возможно применение аварийных отключений", - говорится в сообщении.

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Кроме того, в энергосистеме большую часть суток сохраняется значительный дефицит электроэнергии.

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