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Кто будет восстанавливать Украину: настроения беженцев относительно возвращения

Кто будет восстанавливать Украину: настроения беженцев относительно возвращения

Какая часть украинцев планирует вернуться домой и при каких условиях? (укр)
Пятница, 10 мая 2024, 08:10
Наталья Заика
исследовательница Института поведенческих исследований в American University Kyiv

До кінця 2023 року через військову агресію росії виїхали за кордон 6,3 млн українців, тобто майже кожен шостий від довоєнного населення. Їх повернення є питанням демографічної стійкості та економічного виживання країни.

Саме тому проєкт "Стратегії демографічного розвитку", представлений Міністерством соціальної політики, визначає повернення українців з-за кордону як одну із стратегічних цілей. Аби заохотити біженців їхати додому, важливо розуміти, хто вони та які їх настрої щодо повернення в Україну.

Українці різних соціально-демографічних груп виїжджали нерівномірно. Так, серед усіх біженців діти віком до 18 років становлять близько третини, а люди понад 60 років – 6%. 1 січня 2022 року з усього населення країни діти до 18 років становили 18%, а люди віком понад 60 років – 25%. Також біженці в середньому мають кращу освіту і вищі доходи порівняно з рештою населення України.

Аби зрозуміти настрої біженців щодо повернення, Інститут поведінкових досліджень в American University Kyiv провів у грудні 2023 року опитування українців, які живуть у Польщі. Отримані дані дозволили виділити три кластери: ті, хто мають чіткі наміри повернутися; ті, хто хочуть залишитися за кордоном, і ті, хто ще не визначилися. Кожен кластер має чітко виражені характеристики.

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Близько 45% усіх біженців у Польщі хочуть повернутися в Україну. Це найстарша і найбідніша група, середній вік цих людей – 40 років.

Вони відчувають тугу за домом і самотність, мають найвищий рівень національної ідентичності і гордості за Україну, переважно розмовляють українською і ходять до ПЦУ. Багато людей з цієї групи переїхали з півдня України. Кожен четвертий має досвід життя в окупації та пошкоджене або зруйноване майно в Україні.

Водночас у представників цього кластера найбільш оптимістичний погляд на майбутнє. Більшість вірить, що війна закінчиться у 2024 році або 2025 році і Україна зможе повернути всі території, які належали їй з 1991 року.

Ті, хто не бажають повертатися, – це наймолодший і найбагатший кластер, також серед них найвища частка підприємців. Крім того, у цій групі найвища частка чоловіків порівняно з іншими. Ті, хто не хочуть повертатися, мають найнижчі показники національної ідентичності та гордості за свою країну, вони найчастіше розмовляють російською мовою та не мають вираженої релігійності.

40% з них приїхали зі сходу країни, у кожного четвертого зруйноване чи пошкоджене майно. Вони відчувають вороже ставлення з боку тих, хто живе в Україні. У них найбільш песимістичний погляд на війну.

Чверть вважає, що війна закінчиться після 2026 року; третина не вірить, що Україна відвоює території, захоплені після 2022 року. Ті, хто не хочуть повертатися, становлять 20% від усіх українських біженців, які живуть у Польщі.

35% біженців не сформували думку щодо повернення. Основу цієї групи становлять жінки 30-39 років, які мають дітей шкільного віку. Основна емоція, яку переживають респонденти з цієї групи, – невизначеність та страх перед майбутнім. Саме це на дає їм можливості побудувати свої плани.

У них вище, ніж в інших групах, відчуття вдячності місцевому населенню. У цьому кластері найвища частка жінок і тих, хто працює в польських компаніях.

Основна мова спілкування для них – українська. Найчастіше вони не відносять себе до жодної конфесії (28%) або належать до Православної церкви України (24%). Показники ідентичності та гордості цього кластеру нижчі, ніж у групі тих, хто хоче повертатися, але вищі, ніж у групі тих, хто не хоче повертатися.

Таким чином, біженці різних соціально-демографічних груп повертатимуться нерівномірно. Старші приїдуть у першу чергу, з молоді багато хто не повернеться.

Проте цифри будь-яких опитувань неостаточні. Залежно від ситуації в Україні та країнах перебування настрої будуть змінюватися, тому є шанс схилити думку тих, хто сумнівається, і навіть тих, хто планує залишитися за кордоном, у бік повернення. Тут важливий таргетований підхід, адже в різних груп різні потреби.

Основні зусилля із заохочення повернення в Україну варто спрямувати на мамів з дітьми, оскільки вони ще не визначилися і їх можна переконати приїхати.

Якщо винести за дужки найважливіші для всіх українців безпекові умови, то для цієї категорії важлива доступність і якість дитячої інфраструктури: садки, школи, лікарні, дитячі майданчики. Батьки хочуть бути впевнені, що їх дитина зможе одразу піти в школу без додаткової бюрократії і перескладання предметів.

Для біженців, налаштованих залишитися за кордоном, важливі фінансові умови. Ідеться не стільки про грошову допомогу від держави, скільки про можливість отримати роботу, яка відповідає кваліфікації і бажаному рівню доходів.

Для них будуть важливі комунікація про можливості на ринку праці, відсутність бюрократичних перепон, простота визнання стажу чи освіти, отриманих у ЄС.

Постійний зв’язок держави з громадянами вже зараз, а не після війни, залучення їх у життя країни навіть на відстані важливі для бажання жити в Україні.

Проєкт демографічної стратегії відкритий для публічного обговорення до 1 червня. Пропозиції до стратегії в частині повернення українців або щодо інших стратегічних цілей можна надсилати в Мінсоцполітики на e-mail strategy@mlsp.gov.ua або за адресою Київ, вул. Еспланадна, 8/10.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції "Економічної правди" та "Української правди" може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
Минсоцполитики демография Польша социология
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