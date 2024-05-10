Нефть достигла недельного максимума из-за роста спроса и беспокойства на Ближнем Востоке

Нефть выросла в пятницу, достигнув недельного максимума, поскольку данные на этой неделе из США и Китая указали на рост спроса, а беспокойство относительно войны в Газе поддержало цены.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 58 центов, или на 0,6%, до $84,41 за баррель. Недельный прирост ожидается на 1,7%.

Американская нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 58 центов, или на 0,7%, до $79,84, что означает недельный прирост на 2,2%.

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Падение запасов нефти в США, вызванное увеличением объемов переработки на нефтеперерабатывающих заводах. Кроме того, импорт нефти в Китай в апреле был выше, чем в прошлом году, что свидетельствует об улучшении торговой активности.

Между тем, переговоры о прекращении боевых действий между Израилем и ХАМАС не принесли никаких результатов, сохраняя беспокойство относительно потенциальных перебоев с поставками на Ближнем Востоке.

Экономическая правда.

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