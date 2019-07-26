Стало известно, кто выиграл конкурс по морскому участку "Дельфин"

Конкурс на разработку нефтегазовой участка "Дельфин" на шельфе Черного моря выиграла компания Trident Black Sea экс-депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева.

Об этом сам Пономарев сообщил на своей странице в Facebook.

"Рад сообщить, что Trident выиграл сегодня конкурс по СРП на Черном море. Это была тяжелая борьба, но наша заявка была существенно выгоднее для Украины", - написал он.

Позже информацию о победе Trident Black Sea подтвердил "Радио Свобода" министр энергетики Игорь Насалик.

Как отмечает издание "Нефтерынок", 6 членов Межведомственной комиссии по организации заключения и выполнения соглашений о разделе продукции проголосовали "за", двое - воздержались (в частности, депутат Наталья Кацер-Бучковская и представитель Минэкономразвития).

Trident Black Sea - специально созданная под конкурс компания, которая на 90% принадлежит Trident Acquisitions Corp и еще на 10% - ирландской San Leon Energy, которая ведет добычу в Албании, Ирландии, Нигерии, Польши и Испании, имея портфолио из 17 лицензий в этих странах. Кроме того, есть собственный флот для проведения сейсмических исследований.

Напомним:

Ранее журналисты выяснили, что право разрабатывать и добывать углеводороды на одном из крупнейших газоносных участков в Черном море "Дельфин" может получить американская компания с сомнительной репутацией.

Frontera Resources имеет сомнительные проекты в Молдове и Грузии, а ее финансовый отчет за часть 2017 и 2018 свидетельствует о том, что компания является убыточной.

Участники рынка заявляли, что власть искусственно ограничивает претендентов на добычу газа на участке морском шельфе.

Как сообщалось, конкурс был начат 12 апреля, срок подачи заявок был уменьшен правительством до 60 дней, поэтому его срок истек 12 июня.

11 июня глава АП призвал продолжить конкурс по заключению соглашений о разделе продукции для участка "Дельфин" на шельфе Черного моря минимум до 120 дней.

Экономическая правда