Журналисты выяснили, кто положил глаз на самый газоносный участок в Черном море

Право разрабатывать и добывать углеводороды на одном из крупнейших газоносных участков в Черном море "Дельфин" может получить американская компания с сомнительной репутацией.

Об этом говорится в расследовании журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый").

Компания с американскими корнями Frontera Resources инициировала конкурс на право распределения нефти и газа на рекордной по площади участке (9,4 тысячи квадратных километров). И, похоже, сама может претендовать на 300 млн тонн сырья на шельфе Черного моря. В ответ на обращение американской компании Кабмин объявил этот конкурс в апреле этого года.

Условия для инвестора - полтора миллиарда гривен инвестиций на разведку, по меньшей мере пять скважин за первые пять лет, а государственная доля прибыльной продукции должна составлять не менее 11%.

Потенциальным инвесторам было отведено 60 дней на подачу заявок. Предложения в Министерстве энергетики обещают раскрыть уже 12 июня.

"Пока неизвестно, сколько поступило заявок и насколько большой интерес к месторождению. Но один претендент занял проактивную позицию. Это компания, которая сама же и инициировала проведение конкурса - Frontera Resources", - говорится в расследовании.

Как обнаружили "Схемы", Frontera Resources имеет сомнительные проекты в Молдове и Грузии, а ее финансовый отчет за часть 2017 и 2018 свидетельствует о том, что компания является убыточной. Инвестиционный банкир Эрик Найман называет убыточность компании "хронической".

"Им не удается зарабатывать деньги. Причем они так "проедают" капитал, которого не так уж и много. У них дефицит собственного капитала. Минус 37 миллионов долларов собственного капитала и убытки ежегодные генерируются в районе по несколько миллионов долларов в год", - говорит Найман.

Журналистка-расследователь из Кишинева Виктория Додон рассказала "Схемам", что Frontera в конце 2016 выиграла подобный украинскому конкурс на огромный участок в Молдове, однако есть подозрения, что он был фиктивным.

"Представителем фирмы-конкурента был бывший сотрудник Frontera Resources. Это дает основания полагать, что конкурс был фиктивным ", - сказала Додон.

За два с половиной года, говорит журналистка, компания не начала никаких работ.

"Все стоит на месте. Компания не предоставила никакой информации о количестве нефти или газа, которую они думают, что могут найти или нашли в Молдове. Они обещали, что будут инвестировать по крайней мере 500 миллионов долларов во все работы, откроют сотни новых рабочих мест и поставят на рынок не менее 100 миллионов баррелей нефти", - вспоминает она.

В Грузии Frontera подписала соглашение о распределении ресурсов еще в 1997 году. За это время, рассказывает журналист Мамука Куциани, компания пробурила несколько скважин и начала поставлять газ, которого хватает только для внутреннего рынка. Хотя компания обещала, что будет и на экспорт.

Ранее на тот момент министр энергетики Каха Каладзе открыто обвинял компанию в том, что она специально завышает реальные показатели запасов нефти и газа в Грузии. Это было сделано для того, чтобы искусственно повысить инвестиционную привлекательность компании, говорится в материале.

"Схемы" пытались получить комментарии непосредственно из американского офиса фирмы Frontera Resources - направили письмо с перечнем вопросов о предыдущей деятельности фирмы и планам по приходу в Украину. Но до эфира ответа не было.

Напомним, ранее участники рынка заявили, что власть искусственно ограничивает претендентов на добычу газа на этом участке.