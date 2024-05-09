Mercedes отходит от плана полного перехода на электромобили

Bloomberg

Автоконцерн Mercedes-Benz Group AG отказывается от амбициозных целей по переходу на электромобили, поскольку снижение продаж вынуждает автопроизводителя в обозримом будущем вернуться к проверенным временем двигателям внутреннего сгорания.

Об этом пишет Bloomberg.

"Трансформация может занять больше времени, чем ожидалось", - заявила генеральный директор Ола Келлениус на ежегодном общем собрании компании в среду.

Первоначально концерн планировал полностью перейти на электромобили к концу этого десятилетия. Но Келлениус теперь говорит, что Mercedes-Benz продолжит выпускать автомобили с двигателем внутреннего сгорания и гибридные автомобили "вплоть до 2030-х годов", если на них будет спрос.

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Такое решение связано с неутешительными заказами на дорогие электрические модели, такие как седаны EQS и EQE, что является ключевой частью стратегии, направленной на увеличение прибыли за счёт продаж топовых моделей.

В первом квартале маржа компании упала до 9%, что является самым низким показателем за последние два года.

"Mercedes - не единственный автопроизводитель, который испытывает боль от снижения спроса на электромобили, поскольку правительства прекратили выгодные субсидии, а пробелы в зарядной инфраструктуре продолжают отталкивать некоторых покупателей. Но компания из Штутгарта отстает от своих конкурентов в сфере роскоши: в первом квартале поставки электромобилей Mercedes упали на 8%, тогда как у BMW продажи полностью электрических транспортных средств под одноименным брендом выросли на 41%", - пишет агентство.

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Теперь цель Mercedes состоит в том, чтобы к 2026 году увеличить продажи своих самых дорогих автомобилей - спортивных моделей AMG, роскошной линейки Maybach, внедорожников G-Wagon и EQS - на 60% и поднять операционную маржу примерно до 14%.

Экономическая правда