Новости 9 мая: Рада уволила двух министров, энергетики вывели из эксплуатации две ГЭС

Об увольнении министров. Верховная Рада приняла решение об увольнении Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Впоследствии, Парламент уволил Николая Сольского с должности с должности министра аграрной политики и продовольствия.

О гидроэнергетике. В результате утренних обстрелов 8 мая значительные повреждения получили и объекты гидроэнергетики, сейчас две гидроэлектростанции выведены из эксплуатации.

О Жеваго. ГБР сообщило новое подозрение миллиардеру Константину Жеваго и его трем сообщникам по делу вывода 519 млн грн из банка "Финансы и Кредит".

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О Коломойском. Печерский райсуд Киева 9 мая избрал Игорю Коломойскому меру пресечения по делу об организации заказного убийства юриста Сергея Карпенко. По решению суда олигарх будет находиться под стражей до 7 июля без права на залог.

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