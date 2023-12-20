Розваги, Лас-Вегас та подорожі на острови. Як українські менеджери НР розкошували коштом глобального офісу

Корупцію заведено ототожнювати виключно з державними службовцями та політиками. Проте у світі міжнародних корпорацій, які за своїми масштабами все більше нагадують реальні держави, шахрайство менеджменту нічим не відрізняється від зловживань у світі чиновників.

Таких історій чимало відбувається і за участі українських топ-менеджерів, які завдають країні великої репутаційної шкоди.

У 2020-му році американська технологічна компанія Hewlett-Packard (HP) направила лист до українського комунікаційного холдингу Atlantic Group із вимогою пояснити неточності у звітах про проведені маркетингові заходи, які замовляв техногігант.

Служба аудиту HP проаналізувала звіти про 175 заходів з 2018 року на суму 2,1 млн дол і попросила обґрунтувати витрати на 1,8 млн дол. В запиті вони навели приклади однакових фото з подій у різних звітах, сумнівні рахунки та, можливо, підроблені підписи.

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Цей лист запустив механізм доміно, який мав болючі наслідки для багатьох гравців на українському ринку компʼютерної техніки та реклами. Можливо, про це ніхто б і не дізнався, якби один із підрядників згаданого комунікаційного холдингу, Віктор Гуржій, який займався супроводом їхньої маркетингової діяльності в Україні, не виніс би цю історію назовні. З ним не розрахувались за виконану роботу.

Гуржій поділився з ЕП частиною даними зі звітами, бюджетами та комунікаціями менеджерів української команди HP, які висвітлюють їх роботу за п'ять років до початку великої війни.

Хоча ця історія стосується виключно приватних коштів і сталась вона кілька років тому, вона розкриває підходи в роботі міжнародної структури на локальному ринку. Підходи, які в розвинених країнах як мінімум не прийнятні, а максимум – протизаконні.

HP Inc. є публічною компанією, акції якої котируються на Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE). Порушення правил компанії та зловживання службовим становищем її працівниками компанії, можуть нести як прямі – фінансові збитки, так і непрямі – репутаційні. Крім того, подібна історія вже траплялась з HP у 2014 році, коли технологічний гігант погодився виплатити 108 млн дол через корупцію дочірніх компаній у Росії, Польщі та Мексиці. Тоді закордонні підрозділи HP дали хабар чиновникам з метою отримання вигідних для себе контрактів.

Як влаштована робота HP в Україні

У 2014 році Hewlett-Packard прийняла рішення розділитись на дві окремі структури: НР Inc. та Hewlett Packard Enterprise. Після цього перша закрила своє представництво в Україні. Проте це не означало припинення діяльності компанії на локальному ринку. Працівникам місцевого офісу запропонували виїхати до Варшави та приєднатись до польського офісу. Частина працівників так і зробила – виїхала до Варшави, звідки продовжила працювати на український ринок.

Тих, хто залишився в Україні, включили до штату компанії Visage Advertising Limited – української "дочки" маркетингового агентства Visage Media, з яким НР Inc. раніше мав договірні відносини. Цих працівників почали називати "чемпіони НР".

Героями цієї історії є наступні особи: Українська команда НР або "чемпіони НР": її члени входили в регіон ECG Eastern Central Group, який відповідав за такі країни як Україна, Грузія, Білорусь, Вірменія, Молдова, Узбекистан та Азербайджан. Фактично "чемпіони НР" є позаштатними працівниками американської компанії. Ті, хто після 2015 року переїхали до Варшави, залишились штатними співробітниками НР. І ті, і інші представляли інтереси НР на українському ринку, а саме відповідали за продажі продукції компанії, контакти з партнерами й замовниками, маркетинг, рекламу та інше. Члени української команди НР, згідно з правилами американської корпорації, не мали доступу до бюджетів проєктів, не оперували ними на власний розсуд, не домовлялись з підрядниками та не звітували про реалізовані заходи перед Європейським офісом за виконані підрядні роботи. Європейський офіс НР: у взаємодії з українською командою розподіляв та погоджував бюджети на їхні маркетингові проєкти та приймав по них звіти від підрядників, а саме компанії Visage Media LTD, слідкував за показниками компанії в Україні. Visage Media LTD: маркетингове сервісне агентство і ключовий підрядник НР в Україні. Коли українська команда НР отримувала погодження бюджету на якусь активність від європейського офісу, Visage Media LTD мав брати на себе його реалізацію: домовлятися з підрядниками, узгоджувати всі деталі з членами української команди та подавати підсумкові звіти в систему НР, включаючи копії оплачених рахунків. Після прийняття звітів Visage Media LTD отримував за них кошти для покриття всіх видатків. Важливо, що принцип взаємодії між НР та Visage Media LTD не передбачав ручне керування та доступ до коштів з боку представників НР. Хоча згадані вище "чемпіони НР" входили до штату дочірнього підприємства Visage Media LTD, вони не мали доступу до коштів. Це був класичний аутстафінг для виплати заробітної плати "чемпіонам НР" після закриття офісу. Власником Visage Advertising Limited, на яку номінально оформили "чемпіонів HP", була кіпрська компанія Visage Media LTD, якою своєю чергою володіла V.A.A. LTD. Остання входить до холдингу Atlantic Group, на адресу якого і були надіслані претензії аудиторів американської корпорації.

Співпрацю за договором між американською корпорацією НР та Visage Media LTD можна описати на наступному прикладі. Умовно, один з "чемпіонів НР" звертається до американського офісу із запитом про те, що для збільшення продажів потрібно створити, надрукувати та розповсюдити листівки з інформацією про новинки компанії.

Після погодження цього запиту Visage Media LTD, як виконавець, починає процес його реалізації, домовляючись з підрядниками та узгоджуючи деталі з європейським офісом НР. Після виконання усіх робіт представники Visage Media LTD готують звіт та самостійно завантажують його в систему звітності НР. Після підтвердження виконання робіт офіс НР надсилає гроші на рахунок агенції. Тобто, роль українського офісу, "чемпіонів НР" тут мінімальна – сформувати запит.

Кошти, які європейський офіс НР надсилав за отриманою звітністю, переважно направляли на фінансування рекламних активностей, "стимулюючих" активностей для партнерів та замовників, утримання команди промоутерів та мерчандайзерів в Україні й виплати заробітних плат тим самим "чемпіонам НР".

Проте локальна команда НР на українському ринку працювала, насправді, за іншою схемою. Замість того, щоб лише контролювати роботу Visage Media LTD з боку замовника, українська команда HP фактично самостійно погоджувала бюджети, планувала та звітувала про виконання робіт в американський офіс.

Іншими словами, представники регіонально офісу НР одночасно були замовниками і виконавцями маркетингових кампаній, які вели комунікацію з усіма підрядниками та готували звітність для головного офісу. Більше того, виходячи з отриманих ЕП даних, Visage виконував лише формальні обов'язки, а саме оформляв документи та перераховував кошти.

Представники Visage навіть не мали доступу до інформації про виконання їхнього ж контракту, і всі звіти за них подавали співробітники НР. Чи не єдиним, чим реально займалась Visage Media LTD, було утримання "чемпіонів НР" в штаті та нарахування їм заробітних плат.

Працівник і тут і там

На українському ринку до 2021 року майже всю комунікацію з підрядниками від НР вела Катерина Гуренко, яка представлялась маркетинговим менеджером американської компанії. У період з 2015-го до 2021-го року саме вона замовляла та погоджувала оплату більшості рекламних кампанії та суміжних робіт від імені НР.

До 2015 року Гуренко працювала маркетинг-менеджером в українському офісі НР. Після його закриття її разом з колегами перевели по програмі аутсорсу персоналу до "чемпіонів HP" в структуру раніше згаданої компанії, що належить Visage Media LTD. Фактично ж вона продовжувала виконувати функції маркетинг-менеджера НР в Україні.

Лист надісланий Катериною Гуренко, де вона використовує логотипи компанії, корпоративну пошту та підписується співробітницею HP

У всіх листуваннях з підрядниками Гуренко представлялась як маркетинг-менеджер НР. Цікаво, що й для Visage Media LTD вона виступала представником НР, який погоджує та керує процесами в Україні. Проте її реальні повноваження були значно більшими від звичайного представника американської компанії.

За словами співрозмовника ЕП, близького до команди "чемпіонів НР", Гуренко фактично одночасно була замовником від НР та виконавцем у Visage Media LTD. Домовляючись з підрядниками, вона погоджувала оплати та звітувала перед європейським офісом. Тобто виникла ситуація, коли менеджер НР в Україні перебирав на себе обовʼязки підрядного агентства та мав доступ до бюджетів усіх активностей.

Статус Гуренко одночасного робітника в обох компаніях був зрозумілий для всіх членів команди НР, які працювали на український ринок. На спільних заходах американської компанії її представляли як маркетинг менеджера HP, але, на відміну від інших "чемпіонів", на неї у самій компанії окремі бюджети ніколи не виділяли. У відомостях Visage Media її зарплата була близькою до мінімальної по країні.

Зекономив – значить заробив

Описана вище схема дозволяла локальній команді НР самостійно погоджувати та планувати бюджети, визначати куди і як їх витрачати, а після цього готувати по них звіти для головного офісу компанії.

Корпоративна корупція – це незаконне використання влади або впливу працівниками або офіційними особами компанії для отримання особистої вигоди. Вона може приймати різні форми, зокрема фіктивні витрати: завищення витрат або створення фальшивих документів для отримання неправомірної вигоди.

Щоб "зекономити" Гуренко в окремих проєктах напряму усно домовлялась з підрядниками про заниження вартості робіт, за які пізніше звітувала перед НР по повній ціні. У певних випадках, як вказує співрозмовник ЕП, знайомий з виконанням підрядних робіт, жодних активностей взагалі не проводилось, а лише подавались звіти для зарахування коштів на рахунки Visage Media LTD.

Чому в останній на це закривали очі? За словами Гуржія, ця компанія отримувала 3% комісії від надісланих коштів. Решта залишалась у розпорядженні "чемпіонів НР" та представників НР у Варшаві. Тож роль Visage Media LTD зводилась до того, щоб просто перераховувати гроші на прохання Гуренко та вести бухгалтерський облік процесу переказу.

Кожен член української команди визначав, скільки йому необхідно грошей для роботи з партнерами по своєму напрямку. Після того, як кожен менеджер прописував потреби, формувалась картина, завдяки чому можна було акумулювати кошти НР на рахунках Visage Media LTD. Вартість деяких проєктів з партнерами реально становила одну суму, а у звіті для європейського офісу вказувалась більші цифри.

Частина "зекономлених" коштів з пропозицією їхнього використання

При цьому всі партнери мали надсилати рахунки виключно Гуренко, яка їх погоджувала для оплати Visage Media LTD.

Тобто для українських менеджерів НР Visage Media LTD з підрядника перетворився на умовний банк, через який можна було проводити оплати та зберігати кошти за активності, які проводились частково або взагалі не проводились.

"Для деяких звітів перед американцями організовувались цілі фотозйомки із підставними гостями, виготовлялись брендовані матеріали та спеціально оформлявся конференц-зал", – зазначає Гуржій.

За роки такої роботи команді "чемпіонів НР" вдалось "зекономити" близько 1,8 млн дол. І це тільки та сума, яку виявили аудитори американської компанії.

На конференцію у Лас-Вегас

Акумулюючи кошти на рахунках Visage Media LTD, українська команда НР неодноразово організовувала заходи для партнерів під логотипом технологічної компанії, але у звітності про них ніколи не згадувала.

Тільки з 2017-го по 2019 рік вони з партнерами їздили в Чилі, США, Шотландію та на Азорські острови. До прикладу, бюджет неофіційної поїздки української команди НР з партнерами в Чилі на 7 днів становив близько 99 тис дол, або 6,6 тис дол на добу на людину.

Для організації подорожей Гуренко зверталась в турагентство і домовлялась з ними, як з підрядником. Обговорювалась кількість людей, переліт, проживання та програма подорожі. Оплата проводилась з активностей, завдяки яким вдалося акумулювати кошти у Visage Media LTD.

Як зазначає співрозмовник ЕП, для українських працівників НР головним критерієм організації заходів була максимальна якість, ціна значення не мала. Так, подорож 18-23 липня 2019 року на Азорські острови (Португалія) обійшлась у майже 81 тис дол за 6 днів.

Сама поїздка подавалась як "Конференція рітейлерів". Проте у програмі конференції для партнерів та клієнтів HP Inc. в Україні була відсутня ділова частина. Натомість, передбачалось відвідування трьох островів Азорського архіпелагу:

Острів Фаял, щоб помилуватися китами у відкритому океані.

Сан-Мігель, щоб скупатися в "Озері вогню".

Острів Піку, щоб побачити найбільш захоплюючі види.

Крім того, програма "Конференції рітейлерів" передбачала поїздки по Лісабону на ретро-автомобілях, запальний вечір на дискотеці, зустріч майбутніх підкорювачів Азорських островів за келихом портвейну на мисі Кабо-де-Роко, дегустація вина на виноробні та багато іншого.

У подорож на Азорські острови разом із менеджерами HP їздили представники найбільших українських магазинів електронної техніки (MOYO, Eldorado, Comfy, "Фокстрот", Rozetka, Computer Vsesvit, Worldwide Manufacturing, E.D.). Для внутрішньо звіту останніх це також була "робоча поїздка на конференцію".

За словами співрозмовників ЕП, такі подорожі дійсно мали позитивний ефект для бізнесу НР, адже сприяли покращенню відносин з партнерами. Але чому тоді під них не залучали кошти від головного офісу? Річ у тім, що американська компанія відкрито ніколи не фінансуватиме такі речі, адже це суперечить їхнім правилам і в США може бути протрактовано як хабарництво з усіма юридичними наслідками.

Іронія полягає ще і в тому, що українська команда HP була не єдиною, хто так завойовував лояльність. У листуванні між собою менеджер HP по роботі з ключовими замовниками розповідав Гуренко про необхідність організувати "вражаючу поїздку для партнерів, оскільки конкуренти з Dell і Xerox возили їх на Сейшельські острови та Занзібар".

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Інколи їм це вдавалось. В рамках організованого PC Distribution Summit у США менеджери української компанії спільно з партнерами відвідали Лос-Анджелес, Лас-Вегас та Гранд-Каньйон в Аризоні. Між цими пунктами були дорогі ресторани, готелі, політ на гелікоптері, шоу Цирку Де Солей та тест-драйв Lamborghini Huracán.

Для себе "чемпіони HP" та українці-працівники польського офісу організовували новорічні корпоративи, подарунки на свята, дні народження для кожного з української команди. Усе це оплачувалось виключно за гроші, які вдалось акумулювати на рахунках Visage Media LTD.

Наостанок

Після отримання запиту від американських аудиторів Visage Media звернулись до менеджерів HP у Польщі, проте отримали відповідь, що вони не відповідають за звітність підрядника, оскільки той має самостійно їх подавати. А Гуренко почала стверджувати, що вона не має ніякого відношення до української команди HP, адже зареєстрована в одній з дочірніх компаній Visage Media і є саме їхнім працівником.

З 2021 року співпраця між Visage Media LTD та HP припинилась, "чемпіонів HP" також перевели в іншу фірму. А кошти, якими управляла Гуренко, фактично заморозили на рахунках Visage Media LTD. Це призвело до того, що зʼявились обурені підрядники, які так і не отримали оплати за вже зроблену роботу.

Пізніше кошти частині з них таки повернули, але не всім. Головний кістяк команди, який і підтримував життєдіяльність описаної вище схеми, залишився при своїх посадах.

"Компанія HP вимагає від своїх співробітників, партнерів і постачальників дотримуватися найвищих стандартів доброчесності та етичного ведення бізнесу. Компанія HP уважно розглянула ці звинувачення та провела ретельне розслідування", – коротко відповіли ЕП в американському офісі НР. Які результати цього розслідування – невідомо.

Український менеджмент HP та працівники Visage Media від спілкування з ЕП відмовились.