Розваги, Лас-Вегас та подорожі на острови. Як українські менеджери НР розкошували коштом глобального офісу

Корупцію заведено ототожнювати виключно з державними службовцями та політиками. Проте у світі міжнародних корпорацій, які за своїми масштабами все більше нагадують реальні держави, шахрайство менеджменту нічим не відрізняється від зловживань у світі чиновників.

Таких історій чимало відбувається і за участі українських топ-менеджерів, які завдають країні великої репутаційної шкоди.

У 2020-му році американська технологічна компанія Hewlett-Packard (HP) направила лист до українського комунікаційного холдингу Atlantic Group із вимогою пояснити неточності у звітах про проведені маркетингові заходи, які замовляв техногігант.

Служба аудиту HP проаналізувала звіти про 175 заходів з 2018 року на суму 2,1 млн дол і попросила обґрунтувати витрати на 1,8 млн дол. В запиті вони навели приклади однакових фото з подій у різних звітах, сумнівні рахунки та, можливо, підроблені підписи.

Реклама:

Цей лист запустив механізм доміно, який мав болючі наслідки для багатьох гравців на українському ринку компʼютерної техніки та реклами. Можливо, про це ніхто б і не дізнався, якби один із підрядників згаданого комунікаційного холдингу, Віктор Гуржій, який займався супроводом їхньої маркетингової діяльності в Україні, не виніс би цю історію назовні. З ним не розрахувались за виконану роботу.

Гуржій поділився з ЕП частиною даними зі звітами, бюджетами та комунікаціями менеджерів української команди HP, які висвітлюють їх роботу за п'ять років до початку великої війни.

Хоча ця історія стосується виключно приватних коштів і сталась вона кілька років тому, вона розкриває підходи в роботі міжнародної структури на локальному ринку. Підходи, які в розвинених країнах як мінімум не прийнятні, а максимум – протизаконні.

HP Inc. є публічною компанією, акції якої котируються на Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE). Порушення правил компанії та зловживання службовим становищем її працівниками компанії, можуть нести як прямі – фінансові збитки, так і непрямі – репутаційні. Крім того, подібна історія вже траплялась з HP у 2014 році, коли технологічний гігант погодився виплатити 108 млн дол через корупцію дочірніх компаній у Росії, Польщі та Мексиці. Тоді закордонні підрозділи HP дали хабар чиновникам з метою отримання вигідних для себе контрактів.

У 2014 році Hewlett-Packard прийняла рішення розділитись на дві окремі структури: НР Inc. та Hewlett Packard Enterprise. Після цього перша закрила своє представництво в Україні. Проте це не означало припинення діяльності компанії на локальному ринку. Працівникам місцевого офісу запропонували виїхати до Варшави та приєднатись до польського офісу. Частина працівників так і зробила – виїхала до Варшави, звідки продовжила працювати на український ринок.

Тих, хто залишився в Україні, включили до штату компанії Visage Advertising Limited – української "дочки" маркетингового агентства Visage Media, з яким НР Inc. раніше мав договірні відносини. Цих працівників почали називати "чемпіони НР".

Героями цієї історії є наступні особи:

Українська команда НР або "чемпіони НР": її члени входили в регіон ECG Eastern Central Group, який відповідав за такі країни як Україна, Грузія, Білорусь, Вірменія, Молдова, Узбекистан та Азербайджан. Фактично "чемпіони НР" є позаштатними працівниками американської компанії. Ті, хто після 2015 року переїхали до Варшави, залишились штатними співробітниками НР.

І ті, і інші представляли інтереси НР на українському ринку, а саме відповідали за продажі продукції компанії, контакти з партнерами й замовниками, маркетинг, рекламу та інше.

Члени української команди НР, згідно з правилами американської корпорації, не мали доступу до бюджетів проєктів, не оперували ними на власний розсуд, не домовлялись з підрядниками та не звітували про реалізовані заходи перед Європейським офісом за виконані підрядні роботи.

Європейський офіс НР: у взаємодії з українською командою розподіляв та погоджував бюджети на їхні маркетингові проєкти та приймав по них звіти від підрядників, а саме компанії Visage Media LTD, слідкував за показниками компанії в Україні.

Visage Media LTD: маркетингове сервісне агентство і ключовий підрядник НР в Україні. Коли українська команда НР отримувала погодження бюджету на якусь активність від європейського офісу, Visage Media LTD мав брати на себе його реалізацію: домовлятися з підрядниками, узгоджувати всі деталі з членами української команди та подавати підсумкові звіти в систему НР, включаючи копії оплачених рахунків.

Після прийняття звітів Visage Media LTD отримував за них кошти для покриття всіх видатків. Важливо, що принцип взаємодії між НР та Visage Media LTD не передбачав ручне керування та доступ до коштів з боку представників НР. Хоча згадані вище "чемпіони НР" входили до штату дочірнього підприємства Visage Media LTD, вони не мали доступу до коштів. Це був класичний аутстафінг для виплати заробітної плати "чемпіонам НР" після закриття офісу.

Власником Visage Advertising Limited, на яку номінально оформили "чемпіонів HP", була кіпрська компанія Visage Media LTD, якою своєю чергою володіла V.A.A. LTD. Остання входить до холдингу Atlantic Group, на адресу якого і були надіслані претензії аудиторів американської корпорації.