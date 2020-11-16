Який ви фрілансер, надомний чи дистанційний? Відповідає Кодекс законів про працю 1971

Верховна рада в будь-який момент може ухвалити в цілому проєкт про дистанційну роботу. Що змінює цей документ для бізнесу та робітників, які будуть прцювати вдома.

Якби Насім Талеб ознайомився із українським Кодексом законів про працю, то точно назвав би його антикрихким.

Сформульовані у ньому сентенції типу "суворої товариської вимогливості" або "громадське стягнення" виникли у розпал радянського захворювання 70-х, і збереглися до сьогодні у майже первозданному вигляді.

Збереглося б і ще, але пандемія підкосила далекоглядність радянських законодавців-футурологів.

Напередодні Верховна рада проголосувала за законопроєкт 4051 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення правового регулювання дистанційної роботи".

Це було лише перше читання, але швидше за все, саме у такому вигляді закон пройде і друге читання.

Що ж в законопроєкті? Просимо прибрати ФОПів від екранів, бо революція законів про працю стосується лише працівників.

Що сталося? ✘ Дистанційну роботу в Україні регулює постанова Державного комітету СРСР від 1981 року про надомну роботу, та, трошки молодші, необов’язкові методичні рекомендації Мінпраці 1995 року. ✘ Після початку пандемії законотворці помітили, що норми вказаних законів є занадто застарілими. Тож навесні 2020 року вони внесли зміни щодо організації роботи з дому. ✘ Внесених змін було недостатньо, бо Кодекс законів про працю 1976 року не міг відповісти на нові питання сьогодення, як відповідальність кота за перегризену зарядку для ноута, про прогул надомної роботи, і подібні речі. ✘ 3 листопада, поки в першому читанні, Рада ухвалила законопроєкт №4051, яким будуть внесенні суттєві зміни в регулювання дистанційної роботи.

Так в нас дистанційна робота з весни. В чому суть?

Ні, дистанційної роботи в українському законодавстві, насправді, немає. Весною дозволили на період всяких бід, на кшталт карантину, працювати з дому та за власним графіком за домовленості з роботодавцем – офіційно це звучить як гнучкий режим робочого часу.

А дистанційна (надомна) робота – це тільки форма гнучкого режиму. Щоб перейти на неї, не потрібно укладати окремий трудовий договір. Можна внести зміни в існуючий договір, а при всяких негараздах вас можуть примусово на неї перевести без завчасного повідомлення за два місяці.

Зараз пропонується запровадити саме дистанційну роботу, не як тимчасове явище на постійній роботі, а як постійну роботу, а надомну роботу – відокремити. Про це нижче.

Що ж зміниться?

Дистанційно ≠ вдома

Дистанційно означає за власним графіком та в будь-якій точці, як на власному обладнанні, так і наданому роботодавцем. Надомно – працювати виключно за місцем проживання, на засобах, які надасть роботодавець і за його ж графіком.

Як перейти з куцого наказу на повноцінний договір проєкт не каже. Але як при дистанційній, так і при надомній роботі, у випадку пандемії дозволяється встановлення такої роботи в наказі роботодавця без укладення окремого трудового договору.

А що робити в інших випадках? Краще укласти нові договори, якщо ви переглядаєте умови співпраці, тим паче, що всі всі умови повинні бути десь закріплені письмово і визначаються виключно сторонами.

Гнучкий режим

Окремо залишається гнучкий режим роботи, тобто відпрацювання 40 годин за 5 днів, але не з 9 до 6, а за будь-яким іншим погодженим графіком.

Якщо опція з надомною або дистанційною роботою не підходить, ви завжди можете домовитись переглянути графік.

Правда, якщо це захоче ваш роботодавець, то тільки через 2 місяці після такого попередження, крім випадків пандемії та інших негараздів.

Фіксоване робоче місце вдома

При надомній роботі у працівника буде фіксоване робоче місце. Щоправда, законопроект не деталізує, що ж саме фіксується – адреса квартири, чи розташування робочого місця у межах квартири.

Найсмішніше те, що якщо працівник хоче змінити фіксоване робоче місце, скажімо, перейти з кухні на балкон, то він має повідомити про це компанію за три дні до початку передислокації.

Ну а тепер приготуйтеся: якщо ви надомник, то чекайте інспекцій, бо ваше робоче місце може обстежити роботодавець спільно із профспілкою. В окремих випадках там ще будуть інспектори з санітарного та пожежного контролю.

Вгадайте, звідки атавізм? Правильно, з постанови 1981 року, практично дослівно. Але не бійтесь, зараз вже немає такого поняття, як санітарний нагляд, якщо ви не надомний працівник тваринного або ядерного сектору.

Паперова Jira

При надомній роботі компанія має вести реєстраційні листи робочих завдань. Цього в тексті закону немає, але немає і зворотного, отже реєстраційні листи можуть бути в електронній формі.

Тому вважаємо, що ІТ пощастило і "узаконили" Jira (поки найпопулярніша система керування проєктами і пошуку багів). Проте не завадить вказати це в трудовому договорі.

Електрона пошта все ще не на часі

В проєкті згадується електронний обмін інформацією, але тільки через електронні документи, а це КЕП/ЕЦП.

Тобто, варто в трудовому договорі вказати емейл в контактах, щоб потім було куди електронні документи відправляти.

Відповідальність

Працівник тепер буде повністю відповідальний за наслідки розлитої кави на робочий ноутбук.

Іншими словами, буде встановлена повна матеріальна відповідальність за робоче обладнання, яке компанія ввірила надомному або дистанційному працівникові.

Дистанційна робота: декрет та булінг

Працівник може вимагати перехід на дистанційну роботу строком на 2 місяці, якщо відносно нього вчиняється булінг або харасмент. Роботодавець сам вирішує надавати таку опцію чи ні.

Працівник в декреті теж може виконувати свою роботу дистанційно, якщо домовиться з роботодавцем.

Дискримінація

Аби не подумали, що проєкт ідеальний, законодавець заклав у текст "пасхалку": передбачається, що компанія має вести реєстр усіх надомних працівників, окремо жінок, окремо чоловіків. Ніякого пояснення цьому войовничому сексизму немає.

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Навряд чи усі ці зміни змусять ФОПів стати у чергу і здати своє свідоцтво єдиного податку, і зібрати Майдан за те, щоб їх взяли у штат. Утім є всі шанси зробити трудові відносини більш привабливими та комфортними.

Деякі з них сміливо можна назвати вчасними та актуальними. Як мінімум, пропоновані зміни точно зможуть полегшити роботу сотням працівників відділів кадрів компаній, що змушені співпрацювати із радянським світоглядом на організацію праці, оформленим у Кодексі законів Хаммурапі про працю.

Надія Денисюк, адвокат, старший юрист Axon Partners