Інвестор №1: Епіцентр направляє мільярди на енергоефективність

Епіцентр активно розвиває зелені технології, встановлюючи сонячні панелі на дахах своїх торгових центрів, збільшуючи кількість локацій для зарядки електромобілів під брендом Е1 та розглядає можливість будівництва наземних сонячних електростанцій.

Екологічні ініціативи

Діючий інвестиційний план Епіцентру передбачає виділення $76,5 млн на обладнання сонячними панелями близько 1 млн кв. м площ дахів власних підприємств вже до кінця 2025 року. Загалом же група компаній планує укласти договори на фінансування проєктів зеленої енергетики, що дозволить використовувати сонячні електростанції на близько 3 млн кв. м площ.

Водночас Епіцентр розглядає можливість будівництва наземних сонячних електростанцій, які зможуть забезпечувати потреби виробничих потужностей групи компаній.

Екологічні ініціативи Епіцентру направлені також на забезпечення мобільності населення. Проєкт мережі зарядних станцій для електромобілів під брендом Е1 від компанії Епіцентр з'являться у всіх регіонах країни.

На сьогодні вони вже діють на парковках 10 власних ТЦ у Києві, Житомирі, Рівному, Тернополі, Чернівцях, Полтаві, Умані, Львові та Одесі. Цьогоріч Епіцентр планує відкрити ще 30 нових локацій.

Окрім західних та центральних регіонів зарядні станції запрацюють на півдні та сході країни (Дніпрі, Харкові, Запоріжжі), де інші оператори практично призупинили розвиток через безпекові ризики.

Навіть зі знищенням шести торговельних центрів, Епіцентр зберігає свої інвестиційні плани, зосереджуючись на вірності своїй країні та готовності відновлювати і розвивати економіку.

За останні роки компанія вклала понад 14 млрд грн у різноманітні проєкти, що створили тисячі робочих місць і продемонстрували глибоку відданість збереженню та покращенню життя в Україні.

Енергонезалежність країни

"Розумієте, як тільки компанія досягає певних масштабів, вона починає слідувати тими напрямками, в яких рухається країна. Сьогодні Епіцентр дивиться на напрямки, які президент визначив пріоритетними… Також збільшилося значення енергетичної незалежності", - зазначив засновник компанії Олександр Герега в інтерв’ю Forbes.

Епіцентр почав інвестувати в енергонезалежність ще до початку повномасштабного вторгнення. Саме це дозволило торговим центрам "Епіцентр" та мережі "Нова Лінія" у 2022 році стати енергетичними хабами та ділитися з відвідувачами резервною електрикою за відсутності централізованого електропостачання.

А вже на початку 2023 року компанія заявила, що новий ТРЦ в Бучі, який з'явиться на місці зруйнованого Епіцентру, буде обладнаний сонячними електростанціями (СЕС).

Мета - забезпечити енергоефективність та енергетичну автономність для підтримки безперебійної роботи соціально значущого об'єкта. Проте ще до моменту його запуску компанія вирішує суттєво збільшити інвестиції в енергонезалежність та обладнати сонячними панелями вже діючі ТЦ мережі.

Ера генерації

Перші 10 тисяч сонячних панелей потужністю близько 6 МВт Епіцентр встановив на п'яти торговельних центрах в Києві та Вінниці. Енергозаміщення склало близько 30% від загальних потреб торговельних центрів, обсяги викидів вуглекислого газу в атмосферу скоротилися на декілька мільйонів тонн на рік.

Нові СЕС є частиною великого плану компанії Епіцентр, направленого на подальше розширення та підтримку енергетичної безпеки країни. Вже цього року компанія обладнає сонячними панелями всі нові об'єкти та частину діючих, а до 2025 року збільшить сумарну потужність власних СЕС до 31 МВт.

Є вагомі причини, чому енергоефективні заходи мають посідати чільне місце в стратегіях українських компаній, пояснює керівник проєктів інжинірингової компанії iC consulenten Ukraine Петро Галабіцький.

По-перше – щоб знижувати операційні витрати на електроенергію. Друге – щоб забезпечити енергетичну незалежність бізнесів. Крім цього, чітка стратегія енергоефективності підвищує шанси українських компаній на отримання кредитування в українському чи іноземному банку.

"Враховуючи фактори економії та екологічності, Епіцентр прийняв рішення подвоїти інвестиції в проєкт та вдвічі збільшити площу СЕС. Таким чином компанія робить свій внесок в енергетичну безпеку країни. Внаслідок недавніх обстрілів об’єктів генерації в країні вже відчувається дефіцит електроенергії. А наші енергетичні проєкти дозволять державі перенаправити частину потужностей на інші стратегічні об’єкти", - зазначила директорка напрямку "Електротехніка" мережі Епіцентр Ангеліна Бурлакова.

Український бізнес все активніше дивиться в бік енергоефективних рішень. До прикладу, мережа АЗК ОККО у 2023 році обладнала 124 об’єкти та заявила про намір збільшити їхню кількість до кінця 2024 року до 205 одиниць сумарною потужністю більше 5 МВт.

А група компаній Nova, якій належить поштовий оператор "Нова пошта", створила компанію Нова Енерджи, яка займатиметься генерацією електроенергії за допомогою сонячних та газових енергетичних систем.

В цілому ж інвестиційний план групи компаній Епіцентр до 2030 року передбачає розвиток проєктів у галузях роздрібної торгівлі, виробництва, агропромисловості, логістики та e-commerce на загальну суму близько 100 млрд грн.